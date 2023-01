Le « no pant », la cagoule, les franges… Les tendances mode de l’année 2023

Que porterez-vous en 2023 ? Alors que certains pointent du doigt les trop nombreuses tendances qui émergent podiums et des réseaux sociaux, d’autres attendent l’inspiration ou se délectent des nouvelles lubies des fashionistas. Voici les dix tendances mode qui feront parler d’elles en cette nouvelle année.

« Viva Magenta », la couleur Pantone de l’année

On va voir la vie en rose en 2023 ! Après le bleu pervenche Very Peri en 2022, la teinte phare de l’année 2023 Pantone est le Viva Magenta 18-750. Proche parent du carmin et du coloris framboise, cette « couleur vibrante » favorise « une célébration joyeuse et optimiste », selon Pantone. Comparé à « un coup de poing dans un gant de velours » par Leatrice Eiseman, directrice exécutive du Pantone Color Institute, le Viva Magenta s’associera à merveille avec toutes les nuances de rose, qui devraient faire leur grand retour, tout particulièrement en juillet, à l’occasion de la sortie du nouveau film Barbie, qui va imposer durablement la tendance Barbicore, à savoir le rose, dans notre garde-robe.

« Fous ta cagoule ! »

« Fous ta cagoule, fous ta cagoule ou t’auras froid, », s’amusaient les Fatal Bazooka en 2006 ! Alors qu’on l’a détesté enfant parce qu’elle grattait et qu’elle nous décoiffait, la cagoule, après des débuts timides en 2022, s’est imposée sur tous les podiums de Jacquemus à Loewe en passant par Givenchy comme l’accessoire anti-froid absolu de l’hiver 2023. En maille, façon sherpa, ample ou moulante, elle est partout.

Le pantalon cargo, star des beaux jours

Cette pièce phare du vestiaire des années 1990 sera la star de la prochaine saison printemps été ! Le pantalon cargo – cet ancien pantalon militaire à couple ample et à poches, resserré aux chevilles – a été revisité par de nombreuses maisons : en tissus techniques soyeux chez Fendi aux poches agrémentées du célèbre logo FF et de longues lanières, en soie couleur chocolat chez Jil Sander ou violet Princier chez Versace, ou encore en version jean troué et lacéré chez Dolce & Gabbana.

La culotte est le nouveau pantalon





The movie "Zardoz" takes place in 2023, so get ready for everyone to start dressing like this pic.twitter.com/fi8xbiAXSZ — jake (@tony_magoni) December 30, 2022







En 2023, la culotte sera bien le nouveau pantalon, mais dans une version plus sexy que dans Zardoz ! En juin, Kathie Holmes a été photographiée sans pantalon, en simple culotte et bottes en cuir sous son trench. Puis, Kylie Jenner apparaissait sans pantalon au défilé Loewe à la Fashion Week de Paris en septembre dernier. En novembre, Kendall Jenner est apparue dans les rues de Los Angeles vêtue d’un collant noir transparent qui exposait sa culotte noire aux yeux de tous, en reproduisant le look 7 du défilé Bottega Veneta printemps-été 2023. Au même moment, Bella Hadid embrassait aussi la tendance « no pant » en foulant le pavé New-Yorkais, bottes UGG aux pieds et chaussettes immaculées, tandis que Shy’m fêtait ses 37 ans en culotte et collants résille. S’il va de soi qu’il faudra une bonne dose de confiance en soi pour sortir en culotte… Il existe des alternatives pour adopter en douceur cette tendance « no pant », jouer avec des collants et leggings opaques et des shorties très courts… qui sont déjà en rayon.





Les bonnes ondes dans l’imprimé

Un imprimé plein de bonnes ondes. L’imprimé aura reproduit l’ensemble des couleurs floutées, à la manière de ceux que l’on peut voir sur les photographies d’aura qui mettent en lumière le rayonnement énergétique qui se dégage d’une personne. Vu sur les podiums chez Paul Smith, Loewe, LaPointe et Chet Lo, il est déjà présent dans les enseignes de prêt-à-porter et de fast-fashion comme Zara, PrettyLittleThing, Collusion ou encore Topshop.

Le style Dark Academia

Un style qui revient en force grâce à l’immense succès de Mercredi, la série de Tim Burton sur Netflix ! Le style Dark Academia, savant mélange de l’esprit BCBG des uniformes d’écoliers britanniques et des codes gothiques, s’impose notamment chez les jeunes. Dans la garde-robe, des blazers, des cravates, des jupes plissées, des chaussettes hautes et autres mocassins crantés. Côté couleurs, du noir évidemment, mais aussi du gris, du vert foncé et du bordeaux… Côté motif, on se contente du tartan, mais décliné sur différentes textures… Bref, le nécessaire pour aller dans un pensionnat au fin fond de l’Ecosse !

La tendance « balletcore »

Ballerines, justaucorps, guêtres… La tendance « balletcore » (et ses déclinaisons de tulle, de mousseline, de transparences, de dentelles et autres chemises à jabot) est apparue sur les podiums de Simone Rocha, Molly Goddard ou encore Miu Miu avant de s’installer en 2023 dans nos vestiaires.

Les franges se taillent une place dans le vestiaire

Alors que le western fait son retour sur le petit écran, les franges reviennent dans nos dressings au printemps. Les recherches ont récemment bondi concernant les robes, jupes et autres vestes à franges sur Pinterest. « La fluidité libre des franges aide les gens à ressentir une sorte de confort, de légèreté et de fun. Extension naturelle du maximalisme, cette tendance grandissante ne requiert que peu d’effort pour un choix mode à grand impact qui est tout sauf rigide », explique Pinterest.

Le béret en mode « Emily in Paris »

Il a été porté par de grandes icônes comme Faye Dunaway, Brigitte Bardot, Marlène Dietrich, Pablo Picasso ou le Che Guevara… Le béret, pièce maîtresse du vestiaire de la Française, a été remis au goût du jour grâce à la série Emily in Paris. Un accessoire de mode intemporel qui donnera du style à toutes vos tenues !

La jupe en jean longue en mode grunge

Exit la microjupe en jean, place à la jupe en jean longue et si possible fendue ! Un détail, qui permet d’allonger les jambes et d’élancer la silhouette, même avec des sneakers. Délavé, clouté, superposé, le jean retrouve de son aura subversive pour une allure grunge très 90’s.