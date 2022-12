Après une année 2022 sous le signe de l’heroic fantasy (House of the Dragon, Les Anneaux de pouvoir, The Sandman et Willow), place à la science-fiction en 2023 avec les très attendues The Last Of Us, la série inspirée de la franchise « Alien » , la production Marvel Secret Invasion ou encore l’adaptation Dune, the Sisterhood. Voici les 23 séries les plus attendues de 2023.

1. « The Last Of Us » (HBO Max)

Une série très attendue par les fans de la franchise vidéoludique ! The Last Of Us suit Ellie (Bella Ramsey) et Joel (Pedro Pascal), les survivants d’une pandémie, dans un monde postapocalyptique. Une fiction écrite et produite par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann, le directeur créatif du jeu.

2. « Alien » (FX et Disney+)

La première adaptation sérielle de la franchise Alien ! Ce projet, créé par Noah Hawley (Fargo, Legion) et produite par Ridley Scott, se déroulera sur Terre, dans le futur. Elle ne tournera pas autour d’Ellen Ripley mais autour de cette question centrale dans la SF : l’Humanité mérite-t-elle de survivre ?

3. « Dune, the Sisterhood » (HBO Max)

Adaptation du roman La Communauté des sœurs, écrit par Kevin J. Anderson et Brian Herbert (le fils de Frank Herbert), Dune, the Sisterhood s’inscrit dans le sous-cycle littéraire « Dune, les origines » et reviendra sur la genèse de Bene Gesserit, la sororité de la mère de Paul Atréïdes. La série se déroulera environ 10.000 ans avant les événements du film de Denis Villeneuve.

4. « Fallout » (Amazon Prime Video)

Il y a deux ans, Amazon annonçait sa collaboration avec Bethesda Game Studio pour une série inspirée de la licence vidéoludique culte Fallout. Aux manettes côté production, Jonathan Nolan et Lisa Jo, les producteurs de Westworld, ont développé une histoire originale jamais traitée dans les jeux… Au casting, Walton Goggins donnera la réplique à Kyle MacLachlan et Ella Purnell.

5. « Ahsoka » (Disney+)

Une nouvelle série « Star Wars » en plus de la saison 3 de The Mandalorian, attendue le 1er mars. Ahsoka, créée par Jon Favreau et Dave Filoni, suit l’ex-chevalière Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson) au lendemain de la chute de l’Empire, alors qu’elle enquête sur une menace latente qui pourrait bouleverser l’équilibre d’une galaxie encore fragile.

6. « Salade Grecque » (Amazon Prime Video)

Vingt ans après L’auberge espagnole, Salade Grecque de Cédric Klapisch suit les enfants de Wendy et Xavier, Tom et Mia (Aliocha Schneider et Megan Northam) alors qu’ils héritent d’un immeuble à Athènes et créent une nouvelle auberge espagnole. Romain Duris, Cécile de France, Kevin Bishop, Kelly Reilly et Barnaby Metschurat, reprendront respectivement les rôles de Xavier, Isabelle, William, Wendy et Tobias.

7. « Secret Invasion » (Disney+)

Une nouvelle série Marvel à mi-chemin entre espionnage et SF vintage ! Dans Secret Invasion, les Skrulls, des extraterrestres métamorphes, ont infiltré en secret la Terre depuis des années. L’un d’eux, Talos (Ben Mendelsohn), s’allie malgré tout à Nick Fury (Samuel L. Jackson) afin de lutter contre ces créatures. L’occasion de découvrir des petits nouveaux dans le MCU comme l’agent Sonya Falsworth (Olivia Colman) ou encore un Skrull nommé G’iah (Emilia Clarke, Game of Thrones).

8. « That '90s Show » (Netflix)

Un spin-off de la sitcom That '70s Show ! That '90s Show suit Leia Forman (Callie Haverda), la fille d’Eric et Donna (Topher Grace et Laura Prepon) alors qu’elle passe l’été 1995 chez ses grands-parents Kitty (Debra Jo Rupp) et Red (Kurtwood Smith) à Point Place et sympathise avec sa voisine, la rebelle Gwen, son adorable frère Nate, sa copine futée Nikki, le sarcastique Ozzie et le séduisant Jay. Ashton Kutcher, Mila Kunis et Wilmer Valderrama apparaîtront dans cette suite, créée et produite par l’équipe d’origine.

9. « Agatha : Coven of Chaos » (Disney+)

Un spin-off de la minisérie WandaVision centrée sur le personnage d’Agatha Harkness ! Dans Agatha : Coven of Chaos (anciennement intitulé House of Harkness), créée par Jac Schaeffer, Kathryn Hahn reprend le rôle de la sorcière qui a révélé le véritable potentiel de Wanda en tant que sorcière écarlate.

10. « Queen Charlotte » (Netflix)

Une préquelle de la série à succès de Shonda Rhimes La Chronique de Bridgerton. Comme son nom l’indique, Queen Charlotte suivra l’ascension de la jeune reine Charlotte (qui sera incarnée par India Amarteifio, dont la ressemblance avec Golda Rosheuvel est assez déconcertante). A la différence de la série originale, Queen Charlotte développe un nouvel arc narratif qui n’a pas été écrit par Julia Quinn, l’autrice de la saga littéraire initiale.

11. « Velma » (HBO Max)

C’est l’une des séries d’animation les plus attendues de l’année ! Velma raconte la backstory de Velma Dinkley, le cerveau de l’équipe Mystère et Cie de Scooby-Doo. Velma, à qui Mindy Kaling prête sa voix, fera équipe avec Daphne (Constance Wu), Shaggy (Sam Richardson) et Fred (Glenn Howerton) pour résoudre un meurtre dans leur lycée. Mindy Kaling, également productrice exécutive de la série, a indiqué que le personnage principal sera d’origine sud asiatique et explorera ses préférences sexuelles.

12. « Wolf Pack » (Paramount +)

Avis aux fans de Buffy ! Sarah Michelle Gellar revient dans le monde du surnaturel, mais pas pour combattre des vampires… Basé sur la série de livres d’Edo Van Belko et écrite et produite par Jeff Davis (Teen Wolf), Wolf Pack suit une bande de quatre ados, qui se font mordre par un loup-garou lors d’un incendie de forêt en Californie.

13. « Shrinking » (Apple TV+)

Dans la comédie qu’il a écrite, Shrinking, Jason Segel (How I Met Your Mother) incarne un Jimmy Johns, un thérapeute en deuil, qui commence à dire à ses clients exactement ce qu’il pense, malgré le manque d’éthique. Il partage son cabinet avec Gaby (Jessica Williams) et le Dr Phil Rhodes (Harrison Ford), thérapeute spécialiste de la thérapie cognitivo-comportementale, atteint de la maladie de Parkinson. La nouvelle méthode de Jimmy Johns va bouleverser leurs vies et celles des patients.

14. Freeridge (Netflix)

Un spin-off d’On My Block ! La comédie sur le passage à l’âge adulte Freeridge suit un nouveau groupe de quatre amis - les frères et sœurs Gloria (Keyla Monterroso Mejia) et Ines (Bryana Salaz) et leurs amis Demi et (Ciara Riley Wilson) et Cameron (Tenzing Norgay Trainor) - et leurs péripéties dans le quartier de Freeridge à Los Angeles. Certains membres du casting d’On My Block feront des apparitions au fil des huit épisodes attendus.

15. « Le problème à trois corps » (Netflix)

L’adaptation en série de la trilogie littéraire de science-fiction Le Problème à trois corps de l’auteur chinois Liu Cixin. Cette série est attendue parce qu’elle signe le retour des showrunners de Game of Thrones, David Bienoff et D.B. Weiss. Le Problème à trois corps suit Ye Wenjie, une astrophysicienne qui participe à un programme de recherche visant à entrer en contact avec de potentielles civilisations extraterrestres.

16. « The Continental » (Amazon Prime Video)

La saga John Wick continue sous la forme d’une série intitulée The Continental. Cette dernière suivra un jeune Winston Scott (Colin Woodell) dans les bas-fonds du New York des années 1970, où il affrontera les démons de son passé en tentant de prendre le contrôle de l’hôtel emblématique - un hôtel qui sert de point de rencontre aux criminels les plus dangereux du monde.

17. « B.R.I. » (Canal+)

L’héritière d’Engrenages ? À la B.R.I. (brigade de recherche et d’intervention) de Versailles, unité historique spécialisée dans le grand banditisme, Saïd succède à Patrick, chef charismatique et respecté, et prend la tête d’une équipe constituée de jeunes flics d’élite aussi téméraires qu’efficaces. Il devra trouver sa place au sein de son groupe tout en évitant qu’une guerre de gangs n’éclate entre la famille d’Eric, chef d’un clan de la pègre parisienne qui a collaboré pendant vingt ans avec Patrick, et celle des frères El Hassani.

18. « Grease : Rise of the Pink Ladies » (Paramount +)

Paramount + se penche sérieusement sur son patrimoine. Après The Offer, minisérie sur les coulisses du Parrain, Grease : Rise of the Pink Ladies sert de préquelle à la célèbre comédie musicale Grease. L’action se déroule en 1954, quatre ans avant les événements du film porté par Olivia Newton-John et John Travolta, le lycée Rydell n’est alors pas encore dirigé par les T-Birds, mais par une bande de quatre femmes indépendantes et rebelles, les Pink Ladies…

19. « The Penguin » (HBO Max)

Dans les huit épisodes de The Penguin, Colin Farrell reprend d’Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, rôle qu’il campait dans le film The Batman de Matt Reeves. L’histoire de The Penguin reprend d’ailleurs juste après les événements du long métrage et suit les péripéties de ce gangster dans le milieu du crime de Gotham.

20. « Mrs. Davis » (Peacock)

Prenez deux titans de la télévision dont les univers sont a priori très éloignés comme Damon Lindelof (Lost, The Leftovers, Watchmen) et Tara Hernandez (The Big Bang Theory, Young Sheldon), associez-les pour créer une série. Vous obtiendrez « une histoire absurde et épique d’une héroïne non conventionnelle », à savoir une nonne, Simone (Betty Giplin) qui se heurte à une IA toute-puissante connue sous le nom de Mrs Davis.

21. « Dear Edward » (Apple TV+)

Le créateur de la cultissime Friday Night Lights, Jason Katims, retrouve enfin Connie Britton, l’interprète de Tami Taylor. Adaptation du roman N’oublie pas de vivre d’Ann Napolitano, Dear Edward est une histoire de survie, de résilience et d’humanité, qui raconte l’histoire d’Edward Adlet (interprété par Colin O’Brien), un garçon de 12 ans qui survit au terrible crash d’un avion ayant couté la vie à tous les passagers, y compris à sa propre famille.

22. « White House Plumbers » (HBO Max)

Nouvelle année, nouvelle série sur le Watergate ! Après l’excellente Gaslit sur Lionsgate +, White House Plumbers met en scène Woody Harrelson et Justin Theroux dans les rôles respectifs de E. Howard Hunt et G. Gordon Liddy, deux hommes qui ont accidentellement détruit la présidence de Nixon alors qu’ils travaillaient dans son équipe. Lena Headey, Judy Greer, Domhnall Gleeson, Toby Huss, Ike Barinholtz et Kathleen Turner complètent le casting.

23. « Daisy Jones & The Six » (Amazon Prime Video)

Basée sur le roman de Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & The Six raconte l’ascension et la chute d’un groupe de rock fictif des années 1970, mené par deux chanteurs charismatiques, Daisy Jones (Riley Keough) et Billy Dunne (Sam Claflin). L’implosion d’un groupe emblématique au sommet de sa gloire.