Salto, MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ et encore Lionsgate +… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en janvier

L’expérience de visionnage « Kaléidoscope »

Librement inspiré de faits réels, Kaleidoscope, disponible le 1er janvier sur Netflix, suit un maître du braquage (Giancarlo Esposito) et son équipe alors qu’ils tentent un casse épique pour rafler un butin de sept milliards de dollars d’obligations au cœur de Manhattan pendant l’ouragan Sandy. La série s’articule autour de huit épisodes qui couvrent les vingt-quatre ans qui ont précédé le braquage et les six mois qui ont suivi. Autre nouveauté, la série de huit épisodes propose une expérience de visionnage unique en son genre, où les abonnés auront le choix de regarder les épisodes dans n’importe quel ordre, à l’exception de l’épisode final « White : The Heist ». L’ordre dans lequel ils regardent les épisodes influencera leur point de vue sur l’histoire et les personnages. Un puzzle qui promet d’être complexe !

La satire fantastique « Extraordinary »

Une série britannique fantastique et satirique ! Extraordinary se déroule dans un univers parallèle où tout le monde se découvre un superpouvoir le jour de son 18e anniversaire. Tout le monde… sauf Jen (Màriéad Tyrers), qui, à 25 ans, attend toujours d’avoir le sien. Et à ce stade, elle se contenterait de n’importe quoi ! Coincée dans un job sans intérêt et une relation sans avenir avec Luke, jeune homme peu fiable qui a le don – sans doute très chouette, mais assez énervant – de voler, Jen trouve du réconfort auprès de Carrie, sa meilleure amie et le petit copain de cette dernière, Kash, avec qui elle vit en colocation dans un appartement de l’est de Londres. Une fiction hilarante, que l’on doit aux producteurs de Killing Eve.

L’enthousiasmante dramédie « Lycée Toulouse-Lautrec »

Une dramédie inclusive enthousiasmante ! Lycée Toulouse-Lautrec, diffusée le 9 janvier sur TF1 et sacrée Meilleure série au Festival de la fiction française de La Rochelle 2022, raconte le quotidien d’un établissement pas comme les autres, où se côtoient des élèves en situation de handicap et d’autres qui ne le sont pas. Portée par Stéphane De Groodt et Valérie Karsenti, Lycée Toulouse-Lautrec suit Victoire, ado et rebelle de 17 ans, contrainte d’intégrer cet endroit parce que son frère est en situation de handicap… Malgré une rentrée compliquée, elle va apprendre à dépasser ses préjugés et tous ces héros du quotidien vont la bouleverser et la changer à jamais.

L’histoire vraie derrière « L’affaire Litvinenko »

Une histoire aussi bouleversante qu’hallucinante ! La minisérie L’affaire Litvinenko, diffusée le 19 janvier sur M6, revient sur l’assassinat à Londres, le 23 novembre 2006, avec une substance radioactive d’un ex-agent russe devenu lanceur d’alerte et opposant au régime de Vladimir Poutine. Les quatre épisodes racontent l’enquête de deux officiers de police de Scotland Yard, Clive Timmons et Brent Hyatt, appelés à l’University College Hospital de Londres au chevet d’Alexandre Litvinenko. Aidés sans relâche dans leurs investigations par Marina Litvinenko, la veuve d’Alexandre, ils réussiront à prouver l’implication directe du directeur du FSB, Nikolaï Patrouchev, et du président russe, provoquant une crise diplomatique sans précédent entre le Royaume-Uni et la Russie.

Le drame « La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé »

Adaptation de la pièce éponyme du dramaturge Michel Marc Bouchard, La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé est la première œuvre télévisuelle du réalisateur québécois Xavier Dolan. Diffusée en janvier sur Canal+, cette minisérie en cinq épisodes suit Mireille, son frère Julien, et leur meilleur ami Laurier, qui forment au début des années 1990 un trio inséparable. Pourtant, une nuit d’octobre 1991, leurs destins sont à jamais bouleversés par un terrible incident et leurs routes se séparent… Trente ans plus tard, alors qu’elle est devenue thanatologue, Mireille retourne dans sa famille pour embaumer sa mère à la demande de celle-ci, et retrouve Julien et Laurier. Le début d’une quête de réconciliation et de vérité.

La comédie engagée « En Place »

Après son carton au cinéma Tout simplement noir, Jean-Pascal Zadi retrouve le petit écran. Dans En place, série qu’il a cocréée avec François Uzan et qu’il réalise, il incarne Stéphane Blé, un éducateur idéaliste qui se retrouve propulsé dans la course présidentielle par accident. Une tendre satire du système politique français portée par Eric Judor, Benoît Poelvoorde, Marina Foïs et Panayotis Pascot.

Le calendrier des diffusions en France

Courant janvier

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, minisérie, Canal+

The Head, saison 2, Canal+

Elvira, saison 1, Polar +

Dimanche 1er janvier

Friday Night Lights, intégrale, OCS

30 Rock, intégrale, OCS

Mr Robot, intégrale, OCS

Seal Team, saisons 3 et 4, à 21h sur Téva

Rogue Heroes, saison 1, saison 1, à 21h sur Canal+Séries et sur MyCanal

Archer, saisons 6 et 7, Adult Swim

Kaleidoscope, saison 1, Netflix

Lundi 2 janvier

2 Broke Girls, saisons 5 & 6, du lundi au vendredi à 9h05 sur Warner TV

Mon oncle Charlie, saisons 4, 5 & 6, du lundi au vendredi à 11h25 sur Warner TV

Flynn Carson, saisons 3 & 4, du lundi au vendredi à 13h55 sur Warner TV

Major Crimes, Saisons 5 & 6, du lundi au vendredi à 15h25 sur Warner TV

The Big Bang Theory, saison 9, du lundi au vendredi à 18h40 sur Warner TV

Amour, gloire et beauté, inédits, à 10h20 sur TF1

Vortex, saison 1, à 21h10 sur France 2

Commissaire Magellan, intégrale, à 21h20 sur C8

Family Law, saison 2, à 21h (2 épisodes par semaine) sur 13ème Rue et Universal +

The Staircase, saison 1, à 21h sur Canal+Séries et sur MyCanal

Rick And Morty, saison 6, partie 2, 2 épisodes par soirée les 2 et 3 janvier à 23h15 sur Adult Swim

Mardi 3 janvier

Les nouvelles enquêtes de Miss Fischer, saison 1, Warner TV

Les Super-Vilains de Valley View, saison 1, du lundi au jeudi à 17h55 sur Disney Channel

Année Zéro, minisérie, à 21h10 sur M6

A Spy Among Friends, minisérie, OCS

Le Village des Damnés, saison 1, à 21h (2 épisodes par semaine) sur Universal +

Le meilleur d’entre nous, minisérie, à 21h10 sur France 3

Mercredi 4 janvier

Les Amateurs, saison 2, Disney+

The Resident, saison 4, à 21h10 sur TF1

Cleaning Lady, saison 1, à 21h sur serieclub

Comme des gosses, saison 1, chaque mercredi à 21h05 sur 6ter

And Just Like That…, saison 1, à 22h55 sur TF1

Le Code, saison 2, à 21h10 sur France 2

Star Wars : The Bad Batch, saison 2, Disney+

Reservation Dogs, saison 2, Disney+

Small & Mighty, saison 1, Disney+

Taiwan Crime Stories, saison 1, Disney+

The A Word, saisons 1 A 3, Disney+

Pocoyo (jeunesse), saisons 3 et 4, Disney+

La vie mensongère des adultes, saison 1, Netflix

Jeudi 5 janvier

Jeux d’influence, les combattantes, suite de Jeux d’influence, les jeudis 5 et 12 janvier 2023 à 20h55 sur Arte et sur Arte.tv

Leverage Redemption, saison 1, à 20h55 sur Warner TV

S.W.A.T., saison 5, à 21h10 sur TF1

Les disparus de la forêt noire, minisérie, à 21h10 sur TF1

Reginald the Vampire, saison 1, à 21h (2 épisodes par semaine) sur Universal + et Syfy

Copenhagen Cowboy, saison 1, Netflix

Ginny & Georgia, saison 2, Netflix

Vengeances, saison 1, Netflix

Vendredi 6 janvier

Acquitted, saisons 1 et 2, Arte.tv

Spreadsheet, saison 1, à 22h10 sur Téva

Last Night, saison 1, Amazon Prime Video

The Rig : Dans le brouillard des abysses, saison 1, Amazon Prime Video

Samedi 7 janvier

Crime à Ramatuelle, épisode inédit, à 21h10 sur France 3

Blanca, saison 1, à 21h10 sur M6

Dimanche 8 janvier

The Big Bang Theory, saison 9, Warner TV

Black Sands, saison 1, Polar + et sur MyCanal

Lundi 9 janvier

Lycée Toulouse Lautrec, saison 1, à 21h10 sur TF1

Bloodlands, saison 2, trois épisodes par soirée les lundis à 21h sur Canal+ et sur MyCanal

Suspect, saison 1, Polar + et sur MyCanal

Koala Man, saison 1, Disney+

Mercredi 11 janvier

Welcome to Chippendales, saison 1, Disney+

Harley Quinn, saison 3, 2 épisodes par semaine à 20h55 sur Toonami

@Gina Yei : #detoutmoncoeuretplusencore, saison 1, Disney+

Sexify, saison 2, Netflix

Jeudi 12 janvier

Cry Wolf, minisérie, sur Arte.tv

Makanai : Dans la cuisine des maiko, saison 1, Netflix

Vikings : Valhalla, saison 2, Netflix

Vendredi 13 janvier

Servant, saison 4, Apple TV+

The Test, saison 2, Amazon Prime Video

Hunters, saison 2, Amazon Prime Video

Les 3 mousquetaires, saison 1, France. TV/Culturebox

Servant, quatrième et dernière saison, premier épisode suivi d’un épisode par semaine jusqu’au 17 mars, Apple TV+

Sky Rojo, saison 3, Netflix

Samedi 14 janvier

Angelyne, saison 1, à 20h50 sur Altice Studio

Dimanche 15 janvier

Tales of The Walking Dead, saison 1, OCS

Lundi 16 janvier

Yolo : Silver Destiny, saison 1, en US + 24 sur Adult Swim

Mardi 17 janvier

Scènes de ménages : ça se Corse… , prime événement, à 21h10 sur M6

Mercredi 18 janvier

Little Demon, saison 1, Disney+

Lellobee City Farm, saison 2, Disney+

Jeudi 19 janvier

Cry Wolf, minisérie, sur Arte les jeudis 19 et 26 janvier à 20h55 et sur Arte.tv

Septième Ciel, saison 1, OCS

L’affaire Litvinenko, minisérie, à 21h10 sur M6

Balthazar, saison 5 (et ultime saison), à 21h10 sur TF1

Maniac par Junji Ito : Anthologie macabre, saison 1, Netflix

That '90s Show, saison 1, Netflix

Vendredi 20 janvier

BeTipul, saison 2, Arte.tv

En place, saison 1, Netflix

The Legend of Vox Machina, saison 2, Amazon Prime Video

Truth Be Told, saison 3, Apple TV+

Lundi 23 janvier

Stargirl, saison 3, Warner TV

Yolo Silver Destiny, saison 2, en US + 24 sur Adult Swim

La disparition de John Darwin, saison 1, Polar + et sur MyCanal

Lève-toi et Chante !, série jeunesse, à 7h15 sur Disney Junior

Mardi 24 janvier

Blinded, saison 1, OCS

Mercredi 25 janvier

Extraordinary, saison 1, Disney+

Hirowareta Otoko, saison 1, Disney+

Moochie, qui a tué Jill Halliburton Su ?, minisérie documentaire true crime, à 21h sur Canal+ et sur MyCanal

Jeudi 26 janvier

Profession : reporter (The Newsreader), minisérie, Arte.tv

Vendredi 27 janvier

Lockwood & Co., saison 1, Netflix