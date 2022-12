Une année série 2022 sous le signe de la fantasy ! House of the Dragon sur HBO (OCS en France), Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir sur Amazon Prime Video, Willow sur Disney+, The Sandman sur Netflix… Le genre fantasy ne s’est jamais aussi bien porté… et cela n’a pas échappé aux lecteurs membres du groupe Facebook « 20 Minutes Séries » qui ont sacré House of the Dragon en tête de leur top 10 des séries sorties en 2022. A la seconde marche de leur podium, la challenger Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir. A la troisième place de leur classement, Mercredi, le teen-show gothique 100 % burtonien.

De son côté, la rédaction a couronné la cinquième saison de The Crown, disponible sur Netflix, qui explore avec beaucoup de sensibilité la crise et les scandales que la monarchie britannique, jugée alors archaïque et coûteuse, ont surmonté dans les années 1990. Un nouveau joyau mêlant habilement l’intime fantasmé de ses personnages à la grande histoire à laquelle appartient désormais la défunte Elizabeth II. Sur la deuxième marche du podium, Oussekine, une série française de Disney+ qui raconte le deuil et le combat de la famille de l’étudiant de 22 ans mort sous les coups des policiers dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986. A la troisième place du classement des journalistes de la rédaction, une autre série française, produite par Arte et disponible sur Netflix, Le monde de demain, qui capte l’émergence du mouvement hip-hop dans la France des années 1980. L’adaptation drôle et sombre des comics de Charles Addams portée par Jenna Ortega figure quant à elle à la 4e place.

Le top 10 des lecteurs membres du groupe Facebook « 20 Minutes Séries »

House of the dragon Le seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir Mercredi Obi-Wan Kenobi The Sandman Stranger Things The White Lotus S2 Peaky Blinders S6 1899 Tokyo Vice

Le Top 10 de la rédaction de « 20 Minutes »

The Crown S5 Oussekine Le monde de demain Mercredi Drôle The Sandman Yellowjackets Une équipe hors du commun (A League Of Their Own) House of the Dragon Andor

Pour compléter le tableau, voici le classement des journalistes du service Médias de 20 Minutes et leurs séries coup de cœur.

Le top 10 de Benjamin Chapon : 1. Andor 2. Severance 3. Yellowjackets 4. House of the Dragon 5. Drôle 6. Vigil 7. Stranger Things S4 8. The Marvelous Mrs Maisel S4 9. Ovni(s) S2 10. Une équipe hors du commun (A League of Their Own)

Son coup de cœur : Andor (disponible sur Disney+)

Encore une série « Star Wars » ? Et oui. Disney continue d’exploiter le filon. Mais dans la galaxie de séries de qualité de cette année 2022, Andor est une étoile à part. Back story d’un personnage secondaire d’un film qui ne fait pas partie des trois trilogies « Star Wars » (le fantastique Rogue One, sorti en 2016), Andor fournit à la saga de nouveaux très grands moments. L’évasion de la prison figure dans le top 10 des meilleures scènes de tout « Star Wars ». Surtout, Andor est une merveilleuse série politique traitant avec finesse des liens entre colonialisme et capitalisme impérialiste, du développement du système carcéral qui conduit toujours à l’autoritarisme, de ce qu’on sacrifie à l’activisme, dont certaines de ses valeurs… Tout ça sans sabres laser.

Le top 10 de Anne Demoulin : 1. The Bear 2. The Crown S5 3. Andor 4. Better Call Saul S6 5. Oussekine 6. The Sandman 7. Yellowjackets 8. Severance 9. This Is Going To Hurt 10. The Tourist

Son coup de cœur : The Bear (disponible sur Disney+)

Plongez dans les affres de la cuisine d’un deli ! Filmée à hauteur de fourneaux et au ras des casseroles, The Bear, comédie dramatique d’une intensité dramatique rare de Christopher Storer (Ramy), suit le retour à Chicago du chef étoilé Carmen « Carmy » Berzatto (Jeremy Allen White de Shameless, s’imposant ici comme le Al Pacino du XXIe siècle), surnommé « The Bear » pour pour prendre les commandes de la sandwicherie familiale, après le suicide de son frère aîné. The Bear explore les thèmes du deuil, de la reconstruction et de la résilience avec une tendresse désarmante. Goûter à The Bear, c’est ne plus pouvoir s’en passer !

Le top 10 de Pauline Ferrari : 1. Heartstopper 2. Une équipe hors du commun (A League of Their Own) 3. Drôle 4. The Crown S5 5. Le Flambeau : Les Aventuriers de Chupacabra 6. Peaky Blinders S6 7. Borgen S4 8. Pistol 9. Inventing Anna 10. Oussekine

Son coup de cœur : Heartstopper (disponible sur Netflix)

Heartstopper est la série que j’aurai voulue voir en grandissant. Une histoire de coming-out comme on en voit peu sur le petit écran, portée par les fantastiques Kit Connor (Nick) et Joe Locke (Charlie). Adapté du roman graphique de la britannique Alice Oseman, Heartstopper est une pépite de douceur, où les dessins se mêlent aux prises de vues réelles. Destiné à un public ado, elle aborde beaucoup de thématiques si spécifiques à cette période de la vie, dont celle de se trouver soi-même, ainsi que sa communauté. La myriade de personnages LGBTQ+ est complexe, avec chacun sa propre histoire, et loin des clichés longtemps perpétués par le monde du cinéma. Ici, personne ne meurt, les gays and theys ne sont pas enterrés, mais célébrés, aimés, confrontés à eux-mêmes. Les huit épisodes passent à grande vitesse, et nous laissent avec le cœur rempli de joie. Bonus pour Olivia Colman qui joue une mère aimante et à l’écoute, dont chaque interprétation donne les larmes aux yeux.

Le top 10 de Lina Fourneau : 1. Le monde de demain 2. Tokyo Vice 3. Chair Tendre 4. Mercredi 5. Paris Police 1905 6. Des gens bien ordinaires 7. Oussekine 8. Uncoupled 9. Inventing Anna 10. Drôle

Son coup de cœur : Le monde de demain (série initialement diffusée sur Arte et disponible sur Netflix)

Dans une année 2022 qui va trop vite, la sortie de la série Le Monde de demain nous invite à prendre du temps. Se confondant avec les images d'un documentaire, les six épisodes nous font revivre (enfin vivre pour certains) les années 1980 et les premiers pas du célèbre et magistral groupe de rap Suprême NTM. L’image, le son, le rythme, rien n’est laissé au hasard dans l’esthétique de la série imaginée par Katell Quillévéré et Hélier Cisterne. On applaudit également l’excellent jeu des acteurs qui incarnent JoeyStarr (Melvin Boomer) et de Kool Shen (Anthony Bajon). A voir absolument !

Le top 10 de Maïwenn Furic : 1. Les combattantes 2. Blood & Water S3 3. Mercredi 4. The Recruit 5. La Chronique des Bridgerton S2 6. Narco-Saints 7. Elite S6 8. Elles brillent 9. Le Flambeau : Les Aventuriers de Chupacabra 10. Emily in Paris S3

Son coup de cœur : Les combattantes (série initialement diffusée sur TF1 et disponible sur Netflix)

Retour en septembre 1914, la Première Guerre mondiale vient de débuter. A l’Est de la France les quotidiens sont chamboulés, et les familles contraintes de se déplacer et de s’adapter au gré du mouvement de la ligne de front. Les combattantes fait un zoom sur le rôle clé des femmes durant la Grande Guerre. L’histoire de quatre femmes très différentes s’entremêle : une infirmière, une bonne sœur, une prostituée et la femme d'un chef d’usine. Si vous avez apprécié Le bazar de la charité, la minisérie saura vous satisfaire. Et vous retrouverez de nouveau Audrey Fleurot et Camille Lou dans les rôles principaux.

Le top 10 de Fabien Randanne : 1. The Sandman 2. Le Fate Ignoranti 3. Only Murders in the Building S2 4. Chair Tendre 5. White Lotus S2 6. Vigil 7. American Horror Story : NYC 8. A League of Their Own 9. Le Monde de demain 10. This is Us S6

Son coup de cœur : The Sandman (disponible sur Netflix)

Cette adaptation des romans graphiques de Neil Gaiman fait éprouver à nouveau le pur plaisir, presque enfantin, de se faire raconter des histoires fantastiques. On est loin des contes de fées, l'univers, ou plutôt les univers qui s'y déploient sont pour la plupart sombres et tourmentés. L'inattendu, lui, est au rendez-vous dans chaque épisode où, si l'on souhaite s'y attarder, on peut trouver matière à réflexion philosophique. L'épisode 5, d'une violence glaçante rarement vue sur Netflix et le sixième, qui nous saisit par l'émotion diffusée, sont les deux sommets de cette première saison.