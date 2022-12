Qui ne rêve pas de profiter des vacances de fin d’année pour se glisser sous un plaid tout doux, une tasse de thé ou de chocolat bien chaud à la main, et se laisser captiver par une bonne série télé ? 20 Minutes a sélectionné pour vous sept pépites de l’année 2022, un peu passées sous les radars face aux mastodontes House of the Dragon, Les Anneaux de pouvoir ou Andor, à rattraper pendant vos congés de fin d’année.

« The Bear » sur Disney+

Plongez dans les affres de la brigade de cuisine d’un deli ! Filmée à hauteur de fourneaux et au ras des casseroles, la comédie dramatique The Bear, créée par Christopher Storer (Ramy) est disponible sur Disney+. Elle s’ouvre sur le retour à Chicago de Carmen « Carmy » Berzatto (Jeremy Allen White de Shameless, s’imposant ici comme le Al Pacino du XXIe siècle), surnommé « The Bear ». Il a abandonné son poste de chef dans un restaurant étoilé à Los Angeles pour prendre les commandes de la sandwicherie familiale, après le suicide de son frère aîné. Avec l’aide d’une employée inexpérimentée, mais ambitieuse (Ayo Edebiri vue dans Girls), il tente d’équilibrer les comptes et de redorer le blason de l’établissement. Problèmes sanitaires, coupures de courant ou encore impacts de balles dans la vitrine vont lui compliquer la tâche…

A voir en attendant la prochaine saison de Top Chef et/ou si vous avez besoin de retrouver confiance en l’humanité… La réalisation d’une nervosité incroyable ne quitte jamais les cuisines et vibre au rythme du piano de cuisson. The Bear explore les thèmes du deuil, de la reconstruction et de la résilience avec une tendresse désarmante et au travers une galerie de personnages attachants. Une série en huit épisodes d’une intensité dramatique rare. Goûter à The Bear, c’est ne plus pouvoir s’en passer.

« Slow Horses » sur Apple TV+

Bienvenue chez les bras cassés de l’espionnage ! Adaptée de la saga éponyme du romancier britannique Mick Herron (éditée en France chez Actes Sud sous le titre La Maison des tocards), Slow Horses, créée par Will Smith, le scénariste britannique de Veep et non pas l’acteur américain, suit les mésaventures de River Cartwright (Jack Lowden), jeune agent du MI5. A la suite d’un fiasco dans le cadre d’une des ses missions, il est affecté au Slough House, un service baptisé « le bourbier » dans lequel atterrissent tous les rebuts du MI5. Cette entité est dirigée par Jackson Lamb (Gary Oldman), vieux loup de mer caractériel, et composée de la grincheuse Sid (Olivia Cooke), de l’arrogant Roddy (Christopher Chung), du tête en l'air Min (Dustin Demri-Burns), de l’insupportable Struan (Paul Higgins) et de l’énigmatique Catherine (Saskia Reeves). A ces agents disqualifiés reviennent la paperasserie et les basses œuvres des espions du MI-5 de Regent’s Park, menés par la glaciale Diana Taverner (Kristin Scott Thomas). A la suite d’une prise d’otage, cette bande de « chevaux lents » vont se retrouver accidentellement poussés à l’action.

A voir si vous êtes plutôt OSS 117 que 007 et/ou si vous ne résistez pas à l’humour british. Loin des exploits glamours de James Bond et Kingsman, Slow Horses reprend les codes de l’espionnage pour mieux tourner en dérision les services de renseignement de sa majesté. Un régal de mélange d’espionnage et de comédie noire à la sauce anglaise !

« Reboot » sur Disney+

Une comédie aussi hilarante que méta sur les coulisses de la renaissance d’une sitcom ! Reboot, série en 8 épisodes a été imaginée par le créateur de Modern Family Steven Levitan. Elle suit Hannah (Rachel Bloom, Crazy Ex-Girlfriend), une jeune scénariste américaine qui convainc la plateforme Hulu de produire une nouvelle version « beaucoup plus impertinente » et engagée de Step Right Up, une sitcom fictive du début des années 2000. Ressusciter un vieux succès n’est jamais aisé : elle va devoir composer avec un casting dysfonctionnel et surtout avec Gordon Gelman (Paul Reiser, Dingue de toi), le créateur de la sitcom originelle, vétéran de la télé macho et amateur d’humour salace. En salle d’écriture, deux générations de scénaristes s’opposent entre humour woke et blagues de boomer. Sur le plateau, Reed Sterling (Keegan-Michael Key) rêve de rôles dramatiques, Clay Barber (Johnny Knoxville, figure de Jackass) essaye de rester sobre, Bree Marie Larson (Judy Greer) considère la nouvelle venue tout droit sortie d’une émission de téléréalité comme une rivale. Zack Jackson (Calum Worthy), l’enfant star de la sitcom d’origine, lui, a du mal à grandir…

A voir pour réconcilier les générations après les règlements de compte autour de la table de Noël et/ou si vous avez besoin de retrouver le sourire. Moins grinçante que BoJack Horseman, Reboot se moque de l’industrie, des réseaux sociaux et de l’évolution de la télévision avec tendresse, ouvrant la porte au dialogue intergénérationnel… « Si vous avez besoin de rire aujourd’hui (et honnêtement qui n’en a pas besoin ?) Regardez la série Reboot sur Hulu ! Ça fait longtemps que je n’avais pas autant ri ! Le casting est vraiment parfait et les blagues sont hilarantes », écrivait l’actrice et productrice Reese Witherspoon. On ne saurait dire mieux au sujet de cette astucieuse comédie !

« Rogue Heroes » sur MyCanal

De l’action, de l’humour et du rock’n’roll ! Adaptation du best-seller de Ben Macintyre, la nouvelle série Steven Knight, le créateur de Peaky Blinders, revient sur l’histoire invraisemblable de la formation des Special Air Services pendant la Seconde Guerre mondiale. Les six épisodes de Rogue Heroes racontent l’épopée de cette célèbre et peu conventionnelle unité de forces spéciales britanniques qui va semer le chaos derrière les lignes ennemies nazies en Afrique du Nord. Connor Swindells (Sex Education) incarne David Sterling, l’officier excentrique à l’origine de cette nouvelle unité de commando, à ses côtés dans ses plans suicidaires, une équipe de têtes brûlées incarnées notamment par Alfie Allen (Game of Thrones), Jack O’Connell (La loi de la jungle). Dominic West (The Wire) y campe l’improbable lieutenant-Colonel Dudley Clarke.

A voir si les récits historiques de Stéphane Bern vous font bailler et/ou si vous voulez contrebalancer l’esprit guimauve des fêtes de fin d’année. Si Rogue Heroes n’évite pas certains clichés du genre (l’actrice algérienne Sofia Boutella, seul rôle féminin, est reléguée au traditionnel rôle de l’espionne femme fatale), on ne boude pas son plaisir devant les aventures trépidantes de ce régiment d’insubordonnés. Un concentré de testostérone et d’adrénaline explosif, ambiancée par AC/DC et une pointe d’ironie mordante !

« State of Hapiness » sur Arte.tv

Un drame sentimental dans l’esprit de Mad Men ! State of Happiness, série nordique ayant obtenu les prix des meilleurs scénario et bande originale à Canneseries en 2018, suit quatre jeunes gens qui voient leurs vies bouleversées par la découverte d’un gisement pétrolier dans la petite ville côtière de Stavanger en Norvège en 1969.

A voir si vous voulez découvrir une série nordique qui ne soit pas un polar et/ou si vous aimez les sagas familiales. Aux antipodes du Nordic Noir, State of Happiness raconte comment la ruée vers l’or noir en mer du Nord et sa manne financière a changé la vie des Norvégiens. Si les hommes sont au centre des tractations politiques et économiques, les personnages féminins tirent avec intelligence leur épingle du jeu. Anna et Toril, les héroïnes interprétées avec délicatesse par deux jeunes actrices prometteuses – Anne Regine Ellingsæter et Malene Wadel –, brillent par leur détermination et incarnent un récit flamboyant : celui de l’émancipation des femmes. Une saga familiale, politique et amoureuse, servie par une superbe production et photographie et une bande-son pop-folk magistrale.

« Abbott Elementary » sur Disney+

The Office au sein d’une école primaire publique américaine ! Abbott Elementary dépeint le quotidien de l’équipe pédagogique d’une école primaire située dans un quartier majoritairement noir de Philadelphie. La créatrice du show, Quinta Brunson, dont la mère a enseigné dans la même institution pendant quarante ans, y campe Janine, jeune institutrice idéaliste et optimiste qui met son énergie débordante au service de ses élèves. Lorsqu’elle n’enseigne pas, elle cherche le meilleur moyen de collecter des fonds pour les fournitures scolaires, essaie de réparer les lumières des couloirs, débloque les toilettes ou adopte de nouvelles méthodes pédagogiques qui pourraient aider ses élèves défavorisés.

A voir si vous aimez les « mockumentaries », les faux documentaires et/ou si vos enfants s’ennuient de l’école pendant leurs vacances. Sous l’œil fictif d’une équipe venue filmer un documentaire sur le manque de moyens de l’école primaire, Janine et ses collègues haut en couleur dressent le portrait d’un système éducatif américain à bout de souffle. Plus la réalité dépeinte par Abbot Elementary est déprimante, plus les rires, parfois douloureux et amers, fusent. Une comédie ravageuse et pleine d’humanité.

« This Is Going To Hurt » sur MyCanal

Une autre série tragicomique ! Tirée du livre éponyme d’un ancien docteur démissionnaire, Adam Kay, la série médicale This Is Going To Hurt suit Ben Whishaw (Q dans la saga « James Bond ») qui incarne un chef de clinique obstétricien remplaçant dans un hôpital public britannique manquant cruellement de moyens. Alors qu’il enchaîne les consultations, les gardes et les accouchements à une cadence infernale, il est au bout du rouleau… Ce qui a forcément des conséquences très néfastes sur ses patientes et sa propre santé, physique comme mentale.

A voir si vous avez adoré les deux saisons de « Hippocrate » et/ou si vous voulez découvrir un autre genre de série médicale. This Is Going To Hurt met le doigt là où ça fait mal, mais navigue toujours avec beaucoup d’aisance sur le scalpel entre comédie et drame grâce à une bonne dose d’humour noir à l’anglaise, notamment lorsque les personnages brisent le quatrième mur pour s’adresser directement aux spectateurs à la manière de Fleabag. (PS : sans être gore, on vous déconseille de mater cette série ultra-réaliste juste après le foie gras)