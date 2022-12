Clap de fin pour Sacha et Pikachu après 25 saisons d’aventures. La Pokémon Company a annoncé, ce vendredi, le lancement en 2023 d’une « nouvelle série » avec des personnages « encore jamais vus », dont le duo Liko et Roy.

« La nouvelle série débutera dans plusieurs pays en 2023 », a indiqué la Pokémon Company, détenue en partie par le géant japonais du jeu vidéo Nintendo et qui gère les droits de la marque allant de la série télévisée au jeu de cartes à collectionner. « La nouvelle série sortira après la saison actuelle » dans laquelle Sacha Ketchum, protagoniste de la série avec son fidèle compagnon Pikachu, est sacré meilleur « dresseur du monde » après 25 saisons d’aventures, a-t-elle complété.

L’une des franchises culturelles les plus populaires

Des épisodes spéciaux constitueront le « dernier chapitre des aventures de Sacha et Pikachu » et « donneront un aperçu de ce que l’avenir réserve » aux deux personnages emblématiques. Ces épisodes seront diffusés en France sur Gulli le mercredi matin. « Les fans regarderont avec autant de plaisir la nouvelle série, qui reprendra tous les codes propres aux dessins animés Pokémon chers à leur cœur : de l’action, de l’aventure, de l’amitié, et des Pokémon », a encore indiqué la Pokémon Company.

Apparu au Japon en 1996 sous la forme d’un jeu vidéo sur la console Game Boy, Pokémon a donné naissance à l’une des franchises culturelles les plus populaires dans le monde entier, aux côtés de « Star Wars » et « Harry Potter ».

Déclinée sous d’innombrables formes, jeu de cartes à collectionner, objets, peluches ou adaptations cinématographiques, la saga à succès de capture de monstres a aussi révolutionné le jeu mobile avec « Pokémon Go », qui a introduit des mécanismes de géolocalisation et de réalité augmentée. Les nouveaux jeux vidéo de la franchise Pokémon « Ecarlate » et « Violet » sur la console Nintendo Switch ont connu un démarrage en fanfare avec dix millions de ventes en seulement quelques jours après leur sortie fin novembre.