Comme d’innombrables sériephiles, Friends est ma série doudou. Celle que je regarde quand je suis malade ou quand j’ai un coup de blues. Depuis son lancement en 1994, Friends est la sitcom feel good par excellence, notamment pendant la période des fêtes. Les moments les plus mémorables de la série culte de NBC tournent souvent autour des célébrations, qu’il s’agisse de Thanksgiving, de Noël, de Hanukah ou du Nouvel An. Si je devais me choisir une famille de cœur dans la pop culture pour passer le Réveillon, je rêverais de festoyer avec la clique formée par Monica, Chandler, Ross, Phoebe, Joey et Rachel.

Qui n’a jamais rêvé de s’assoir dans la cuisine de Monica ou sur le fameux canapé du Central Perk ? Pour preuve, vingt-six ans après son lancement, « The Friends experience », l’exposition immersive qui permet de s’inviter dans les décors de la sitcom, installée jusqu’au 22 janvier à la porte de Versailles à Paris, fait un carton.

Warner encaisse encore un milliard de dollars par an chaque année grâce aux rediffusions et produits dérivés de la série. Selon les informations du New York Times, Netflix a ainsi déboursé quelque 100 millions de dollars pour conserver le show dans son catalogue en 2019.

Saison 1 épisode 10

Saison 2 épisode 9

Saison 3 épisode 10

Saison 4 épisode 10

Saison 5 épisode 10

Saison 6 épisode 10

Saison 7 épisode 10

Saison 8 épisode 9

Saison 9 épisode 10



Les épisodes de Noël de #Friends.



De rien. ♥️ — Netflix France (@NetflixFR) December 21, 2017 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Le parfait sapin de Noël de Monica

Fini le stress des cadeaux ! Ma copine Rachel, personal shopper chez Bloomingdale’s depuis « Celui qui a fait démissionner Rachel », me prodiguerait ses conseils shopping. Je suis certaine qu’elle me ferait bénéficier de ses remises réservées au personnel dans ce magnifique department store new-yorkais. Et si vraiment, j’étais en panne d’inspiration, avec Rachel, Phoebe et Chandler, on essaierait de trouver les cadeaux que Monica a planqués dans son appartement, comme dans l’épisode « Celui qui souhaitait la bonne année ».





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Comme dans « Celui qui singeait », je retrouverais la clique pour décorer le sapin dans l’appartement de Monica et Rachel. Et même si notre décoration n’était pas parfaite, Monica ferait faire un demi-tour sur lui-même à l’arbre, de manière que son côté à elle, parfaitement décoré, soit visible, comme dans « Celui qui souhaitait la bonne année ».

L’expérimentée cheffe Monica se chargerait aussi du menu et des douceurs de Noël. Avec Joey, on irait lui piquer les délicieux cookies qu’elle prépare dans « Celui qui cassait les radiateurs ». Elle m’apprendrait aussi à plier les serviettes en forme de cygne pour dresser une jolie table.

Le déguisement de Ross

Je ferai ma BA de Noël avec Phoebe en devenant bénévole pour l’Armée du Salut comme dans « Celui qui avait une sœur un peu spéciale ». On irait ensuite tous l’écouter entonner son fameux chant de Noël au Central Perk





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE





Surtout, on n’arrêterait pas de se marrer tous ensemble. On materait le Gros Tout Nu décorer son sapin en faisant des vannes sur la taille de ses boules. À table, Chandler raconterait un souvenir de Noël de son enfance aussi hilarant que traumatisant, Ross débarquerait déguisé en tatou et on le vannerait. Un peu plus tard dans la soirée, après quelques verres de vin californien, Ross et Monica nous feraient une démo de La Routine…

Ils seront là pour moi

Si Friends brille par la qualité de son écriture et du jeu de ses interprètes, elle n’est pas pour autant la plus révolutionnaire ou la plus intelligente des sitcoms. Mais si Friends se place toujours dans le peloton des séries les plus regardées, si l’émission spéciale Friends : The Reunion a battu des records d’audience dans le monde entier, c’est parce que parfois, il est bon de se réfugier au sein d’un groupe d’êtres chers qui savent nous consoler et nous soutenir. Jusqu’à Friends, dans les sitcoms, ce groupe, c’était la famille… Depuis, on a pu compter sur la bande de How I Met Your Mother ou encore celle de The Big Bang Theory.

Le monde de Friends propose une sorte d’adolescence éternelle loin des contraintes familiales et des brutalités du monde, un univers fondé sur l’un des plus réconfortants sentiments humains, l’amitié.

« I’ll be there for you/When the rain starts to pour/I’ll be there for you/Like I’ve been there before/I’ll be there for you/'Cause you’re there for me too » (« Je serai là pour toi/Quand la pluie commencera à tomber/Je serai là pour toi/Comme je l’ai toujours été/Je serai là pour toi/Parce que, toi aussi, tu es là pour moi » ), entonnent les Rembrandts dans le générique de Friends.

Il s’agit d’un refrain presque infantile, mais c’est dans ce message réconfortant que réside probablement l’éternel succès de la série. Un joli message pour les fêtes de fin de d’année, non ? En attendant, si le père Noël pouvait déposer sous le sapin la biographie de l’interprète de Chandler, Matthew Perry, Friends, mes amours et cette chose terrible, ce serait déjà pas mal !