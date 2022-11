Après MyCanal, OCS, Netflix, Prime Video, Lionsgate +, Disney+, Apple TV+ ou encore Salto, Paramount + débarque ce jeudi en France ! Un an après le lancement dans l’Hexagone de Pluto TV, son service de streaming financé par la publicité, le groupe américain Paramount (anciennement ViacomCBS) poursuit son offensive.

« Nous sommes fiers de lancer en France Paramount +, le seul service de streaming où l’on peut retrouver au même endroit Sylvester Stallone, Bob l’Éponge et Harrison Ford au côté de marques iconiques comme Star Trek, South Park, Halo et des films récents ou classiques qui ont marqué le cinéma mondial », a déclaré Marco Nobili, vice-président exécutif et directeur général international de Paramount +, dans un communiqué.

Lancée outre-Atlantique en 2021, la plateforme, disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Australie, en Italie, en Irlande et en Corée du Sud, compte d’ores et déjà 43 millions d’abonnés à travers le monde. Comment s’abonner ? A quel prix ? Quels contenus propose cette nouvelle plateforme de streaming ? Tout ce qu’il faut savoir avant de se lancer.

Comment s’abonner et à quel prix ?

L’offre sera disponible directement via Paramount + au prix de 7,99 euros par mois ou 79,90 euros par an, avec une période de 7 jours d’essai gratuit. Paramount + sera donc disponible sur le Web et application mobile, ainsi que sur les téléviseurs Samsung, Apple, Amazon et Google TV.

En février, Paramount (alors appelé ViacomCBS) et Canal+ avaient noué un partenariat pour que Canal+ soit le seul acteur en France à pouvoir intégrer Paramount + à ses offres commerciales. L’abonnement à Paramount + sera inclus, sans surcoût, dans le pack Canal+ Ciné Séries (canal 24). Ce dernier est proposé au tarif de 34,90€/mois, avec deux ans d’engagement, ou 40,99€/mois, sans engagement. Il n’est pas exclu que Canal+ propose des séries limitées avec Paramount + inclus.

La plateforme sera également disponible « sur le web, sur mobile et via une large sélection de téléviseurs connectés », indique Paramount +. Les abonnés Orange TV pourront profiter de Paramount + dès ce mercredi sur le canal 69 de leur box et profiter de deux mois gratuits avant d’être facturés 7,99 €/mois. Orange est le premier opérateur à proposer la plateforme en France.

Quels types de contenus sur Paramount + ?

« Avec plus d’un siècle d’expérience dans l’art de raconter des histoires grâce à nos prestigieux studios hollywoodiens et nos sociétés de production à travers le monde, Paramount n’a pas d’équivalent pour créer une offre de contenus capables de séduire le public le plus large », promet Marco Nobili dans un communiqué.

Les contenus de cette nouvelle plateforme seront issus des marques et des studios de production de Paramount, tels que Paramount Pictures, CBS, Showtime, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, BET, et la Smithsonian Channel. Avec plus de 4.000 programmes (films, séries, documentaires), dont 17.000 épisodes de séries, le groupe Paramount dispose d’un copieux et prestigieux catalogue. A l’instar de ses concurrents, le service de streaming promet aussi des productions originales et des contenus exclusifs.

Quels films voir sur Paramount + ?

Parmi les films qui seront disponibles ce jeudi, sont attendus notamment les franchises Mission Impossible, Star Trek, Indiana Jones ou encore Transformers, des films cultes, tels que Pulp Fiction ou encore la trilogie du Parrain.

Le service de streaming proposera aussi des classiques du cinéma français tels que Le Grand Bleu, Les Enfants du paradis, Jean de Florette, La Guerre des boutons (1973), La Chèvre, Les Trois Frères, Les Garçons et Guillaume à table, Cloclo, la trilogie de Cédric Klapisch, et plus encore.

La plateforme proposera également des films inédits tels que Jerry & Marge Go Large, porté par Bryan Cranston et Annette Bening, la comédie Honor Society qui suit une lycéenne prète à tout pour entrer à Harward, le film d’animation Steve, basé sur le roman graphique Monster on the Hill de Rob Harrell, Base secrète, un film de super-héros mettant en vedette Owen Wilson, le thriller Une obsession venue d’ailleurs ou Parée pour percer, qui suit l’ascension d’une jeune rappeuse.

Du côté des documentaires, Iam Gallagher : Knebworth 22 suit le retour du chanteur emblématique d’Oasis sur un des lieux les plus marquants de l’histoire de son ancien groupe, à Knebworth, où en 1996 Oasis avait donné deux concerts devant 125,000 personnes, un record à l’époque.

Quelles séries voir sur Paramount + ?

Paramount + peut compter sur les séries Showtime (Dexter, Billions, Yellowjackets, etc.), CBS, Comedy Central (South Park), ou encore ceux plus familiaux de Nickelodeon (Bob l’Éponge, Pat' Patrouille).

Les abonnés auront également accès à des productions originales Paramount + et des productions exclusives Showtime. The Offer, minisérie sur les coulisses du tournage du Parrain et The First Lady, minisérie sur les coulisses du bureau de la Première Dame portée par Viola Davis, Michelle Pfeiffer et Gillian Anderson seront disponibles en décembre.

Star Trek : Strange New Worlds, qui suit le capitaine Pike et son équipage à la recherche de nouveaux mondes, 1883, le préquel de la série Yellowstone, American Gigolo, série en huit épisodes portée par Jon Bernthal (We Own This City) qui revisite le film emblématique de Paul Schrader de 1980, et The Man Who Fell To Earth, qui revisite le film de 1976 mettant en scène David Bowie, sont également attendues sur la plateforme avant la fin de l’année.

Tulsa King, la série où Sylvester Stallone endosse le costume le chef de la mafia new-yorkaise Dwight « Le général » Manfredi, la saison 2 de Halo, et 1923, le second préquel de Yellowstone, porté par Helen Mirren et Harrisson Ford, seront programmées au début de l’année prochaine. Bref, « une montagne de divertissement », à l’image du logo Paramount.