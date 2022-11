Depuis que le titre du premier épisode de la saison 5 de Stranger Things a été dévoilé, de nombreux fans sont convaincus qu’Eddie Munson n’est pas mort. Lundi, un message a été publié sur le compte Twitter de Netflix avec la photo d’un script. On peut y lire le titre choisi par les frères Duffer pour entamer le dernier chapitre de leur série, à savoir The Crawl, « to crawl » voulant dire ramper ou bien marcher à quatre pattes dans la langue de Shakespeare.









Et pour beaucoup de fans, il n’en faut pas plus pour conclure au retour du personnage campé par Joseph Quinn, alors même que son sort semblait scellé à la fin de la saison 4.

En effet, les plus érudits d’entre eux ont souligné que le terme « crawling » apparaissait dans les paroles de Master of Puppets, le titre de Metallica joué par Eddie Munson dans l’Upside Down pour éloigner les Demobats.

Eddie vs Vecna

« Ça ne peut pas être une coïncidence », a souligné une internaute en relayant les paroles de la chanson en commentaire.

Mais pour un autre fan, qui se refuse à toute conclusion hâtive, cet épisode pourrait tout aussi bien être dédié à Vecna.

« Vecna rampe pour s’enfuir de la maison après s’être fait tirer dessus, et après il y a le morceau que joue Eddie, et une des paroles peut faire référence à lui en train de ramper pour sortir de l’Upside Down d’une façon ou d’une autre ou bien pour se mettre à l’abri », a proposé ce twittos.

Difficile de trancher, mais peut-être que Netflix et les frères Duffer s’amuseront à semer d’autres indices d’ici la diffusion de cette ultime saison qui n’interviendra pas avant plusieurs mois.