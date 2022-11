Voilà, Plus belle la vie, c’est bientôt fini ! Le feuilleton phare de France 3 va tirer sa révérence le vendredi 18 novembre après 4.665 épisodes et dix-huit ans de bons et loyaux service sur le petit écran.

Tout commencera dès 20h15 avec la diffusion de deux épisodes inédits au lieu d’un seul habituellement. Ces épisodes seront suivis à 21h10 d’un épisode spécial d’une durée exceptionnelle de quatre-vingt-dix minutes, intitulé « Sept mariages pour un enterrement ».

Le documentaire La grande aventure « Plus belle la vie », dans lequel les acteurs emblématiques de la série se confieront sur l’impact que le feuilleton a pu avoir sur leur vie, viendra conclure cette soirée d’adieux au Mistral.

L’annonce, le 5 mai dernier, de l’arrêt de Plus belle la vie, a provoqué un choc chez ses fidèles téléspectateurs. La plus longue série de l’histoire de la télévision française a aussi eu un impact sur la vie des Français. Le feuilleton a fait évoluer les mentalités avec l’arrivée en 2005 du couple formé par Thomas Marci et Nicolas Barrel, une représentation assez inédite de l’homosexualité dans la fiction française à l’époque, ou encore l’arc autour du personnage d’Antoine Bommel qui abordait la transidentité en 2018.

Plus belle la vie a abordé un thème dans lequel vous vous êtes reconnu ? Le feuilleton a fait évoluer les mentalités autour de vous ou a changé votre façon de voir les choses ? Les intrigues de la série vous ont aidé à prendre une décision importante ? Bref, Plus belle la vie a changé votre vie d’une façon ou d’une autre ? Racontez-nous comment le feuilleton a modifié votre destinée ! Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.