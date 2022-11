« Mercredi », « Willow », « 1899 »… Les séries à ne pas rater en novembre

Salto, MyCanal, Arte.tv, OCS, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ et encore Starzplay… En plus de toutes les chaînes de télévision ! Face à cette offre sérielle gargantuesque, vous n’arrivez plus à suivre ? 20 Minutes sélectionne chaque mois pour vous le meilleur des nouveautés séries qui sortent en France et vous livre le calendrier (régulièrement mis à jour) des dates de diffusion ou de mise en ligne des nouveautés séries ou nouvelles saisons de vos fictions préférées.

Les séries à ne pas rater en novembre

« Mercredi », l’étrange famille Addams de Tim Burton

« La famille Addams est très symbolique de la façon dont je pense aux familles. Je pense que toutes les familles sont étranges », estime Tim Burton. Même si Halloween est passé, la famille la plus effrayante et la plus drôle qui soit est de retour sur le petit écran ! Mercredi, série produite et réalisée par Tim Burton disponible le 23 novembre sur Netflix, suit les aventures de l’adolescente de la famille Addams, qui étudie désormais à la Nevermore Academy. Aux côtés de Jenna Ortega dans le rôle-titre, un casting cinq étoiles avec Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Morticia, Luis Guzmán dans celui de Gomez, Fred Armisen dans celui d’Oncle Fétide et Christina Ricci (Mercredi dans les longs-métrages des années 1990) dans celui d’une enseignante de Nevermore. Le pitch de cette nouvelle adaptation des cartoons de Charles Addams : Mercredi Addams joue au détective médium afin de déjouer une série de meurtres monstrueux qui terrorisent la ville, résoudre le mystère auquel ont été mêlés ses parents il y a vingt-cinq ans, le tout en tentant péniblement de nouer de nouvelles relations au sein de Nevermore. De quoi faire frissonner et rire dans les chaumières !

« Willow », l’épopée fantasy familiale

Après House of the Dragon sur HBO (diffusée sur OCS en France) et Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir sur Amazon Prime Video, c’est au tour de Disney+ de dégainer ce qui pourrait devenir sa grande saga d’heroic fantasy ! Willow, attendue sur la plateforme aux grandes oreilles le 30 novembre, se fonde sur le long métrage éponyme culte des années 1980 de Ron Howard. Un film que l’on se repassait en boucle enfants, avec L’Histoire sans fin, les Indiana Jones ou encore Star Wars. La série fait revenir Warwick Davis dans le costume de Willow Ufgood, le jeune magicien Nelwyn et héros du premier film, trente ans plus tard. Une fois encore, ce dernier partira une nouvelle fois en quête afin de sauver le monde, avec à ses côtés Ruby Cruz (Mare of Easttown), Erin Kellyman (Falcon et le Soldat de l’hiver), Ellie Bamber (Le Serpent), Amar Chadha-Patel (The Third Day) et Tony Revolori (The Grand Budapest Hotel). Une saga qui promet d’être épique, drôle et familiale !

« Les liaisons dangereuses », prélude au célèbre roman

Les Liaisons Dangereuses, roman épistolaire du XVIIIe siècle écrit par Pierre Choderlos de Laclos, est une histoire de libertins délicieusement méchante, où la marquise de Merteuil et son ancien amant, Valmont, complotent impitoyablement pour corrompre une jeune femme innocente pour leur propre plaisir. L’intrigue est si populaire qu’elle a donné lieu à une pièce de Christopher Hampton, à plusieurs versions cinématographiques - avec Annette Bening, Glenn Close et Jeanne Moreau dans le rôle de Merteuil - et à une version contemporaine de 1999, Cruel Intentions. La série Les Liaisons dangereuses, disponible le 6 novembre sur Lionsgate +, est un prélude à ce classique de la littérature qui suit Camille, la future marquise de Merteuil (Alice Englert) et le vicomte de Valmont (Nicholas Denton), alors qu’ils sont de jeunes amants passionnés à Paris, à la veille de la révolution. L’actuelle Marquise de Merteuil (interprétée par Lesley Manville), qui a recueilli Camille, va apprend à cette dernière à endurcir son cœur. « C’est l’amour ou la guerre », dit Camille à Valmont, bien que pour eux, les deux choses puissent coexister.

« 1899 », une histoire d’horreur sur fond d’immigration

Une nouvelle série imaginée par Baran bo Odar et Jantje Friese, les créateurs de la série allemande Dark ! En 1899, disponible sur Netflix le 17 novembre, un bateau rempli de migrants européens quitte le vieux continent pour mettre le cap vers l'Amérique. Des passagers, même s’ils sont issus de différents pays européens, partagent tous le même rêve : celui d’une vie meilleure. Mais lorsqu'ils croisent en pleine mer un autre navire de migrants à la dérive, leur voyage prend un tournant inattendu. Ce qu'ils vont trouver à bord va soudain transformer leur aventure vers la terre promise en un terrible cauchemar. La bande-annonce fait penser à The Terror. Selon Hollywood Reporter, 1899 « ressemble à une version steampunk de Bridgerton avec une touche de La Nuit des morts-vivants ». Ça promet !

« Trigger Point », une série britannique explosive

Trigger Point a battu des records d’audience en Grande-Bretagne où la série s’est classée dans le Top 5 des séries diffusées sur ITV depuis 2019. Créée et écrite par Daniel Brierley, réalisée par Gilles Bannier et Jennie Darnell, Trigger Point suit Lana Washington, membre d’une équipe de démineurs de la police londonienne, qui vit au rythme par la neutralisation de bombes et le désamorçage d’explosifs. Ancienne militaire, Lana peut compter sur le soutien de son fidèle acolyte, Joel Nutkins, avec qui elle a servi en Afghanistan. Après plusieurs attaques terroristes, Lana se retrouve en première ligne pour tenter de faire face à cette menace grandissante. Dans un environnement sous haute tension, la démineuse fera tout son possible pour protéger la population, au péril de sa propre vie. Une série britannique explosive attendue le 10 novembre sur Canal+.

Le calendrier des diffusions en France

Mardi 1er novembre

Pretty Little Liars, saisons 1 à 7, Amazon Prime Video

Young Royals, saison 2, Netflix

Molang, saisons 2,3 et 4, Netflix

Mercredi 2 novembre

Reboot, saison 1, Disney+

La Brea, saison 1, Salto

La Brea, saison 1, à 21h10 sur TF1

Future Man, saisons 1 à 3, Disney+

Damages, saisons 1 à 5, Disney+

Jeudi 3 novembre

Esprit d’hiver, minisérie, Arte.tv

Blockbuster, saison 1, Netflix

Le syndrome d’Helsinki, minisérie, sur Arte.tv

Vendredi 4 novembre

The Mosquito Coast, saison 2, Apple TV+

Slumberkins : Un monde tout doux (jeunesse), saison 1, Apple TV+

Transplant, saison 2, Salto

Gossip Girl : New Generation, saison 1, Salto

The Fabulous, saison 1, Netflix

Manifest, saison 4, Partie 1

El Presidente, saison 2, Amazon Prime Vidéo

Samedi 5 novembre

Petra, saison 2, à 21h sur 13ème Rue

Dimanche 6 novembre

Les Liaisons Dangereuses, saison 1, Lionsgate +

The Machinery, saison 2, Polar +

NCIS : Nouvelle-Orléans, saisons 5 à 7 inédites, à 21h sur Paris Première

The Machinery, saison 2, les dimanches à 20h55 sur Polar + et disponible sur myCANAL.

Lundi 7 novembre

Les Oubliés, saison 1, les lundis à 20h55 sur Polar + et disponible sur MyCanal

Housing Complex C, saison 1, Adult Swim

Mood, saison 1, deux épisodes par soirée les lundis à 21h sur Canal+Séries et disponible sur MyCanal

Mercredi 9 novembre

The Crown, saison 5, Netflix

Zootopie +, saison 1, Disney+

Los Montaner, saison 1, Disney+

Un gars, une fille, saisons 1 à 5, Disney+

Jeudi 10 novembre

Warrior Nun, saison 2, Netflix

Esprit d’hiver, minisérie, à 20h55 sur Arte et sur Arte.tv

Trigger Point, saison 1, deux épisodes chaque jeudi, à 21h sur Canal+ et disponible sur MyCanal

Vendredi 11 novembre

La Fille au cœur de cochon, saison 1, France. TV Slash

Mythic Quest, saison 3 disponible à partir du vendredi 11 novembre, Apple TV+

Drôle de science, saison 1, Apple TV+

Bel-Air, un prince nouvelle génération, saison 1, Salto

Mammals, saison 1, Amazon Prime Video

Mama, saison 1, sur Arte.tv pendant 6 mois

Dimanche 13 novembre

Cuisine Interne, saison 1, à 21h sur 13ème Rue

Lundi 14 novembre

Yellowstone, saison 5 en US + 24, Salto

Mercredi 16 novembre

Qui ment ?, saison 2, Netflix

Tell Me Lies, saison 1, Disney+

Super Noël, la série, saison 1, Disney+

Rescue Me : Les Héros du 11-Septembre, saisons 1 à 6, Disney+

Good Trouble, saison 4, Disney+

Les Grands, saisons 1 et 2, Disney+

Vingt-cinq, saison 1, Disney+

Jeudi 17 novembre

Dead to Me, saison 3, Netflix

Le syndrome d’Helsinki, minisérie, sur Arte les 17 et 24 novembre en 2e partie de soirée

Vendredi 18 novembre

1899, saison 1, Netflix

Épisode final de Plus belle la vie, France 3

A Million Little Things, saison 4, Salto

Elite, saison 6, Netflix

Somebody, saison 1, Netflix

Inside Job, Partie 2, Netflix

Samedi 19 novembre

Smother, saison 2, Polar +

Under the Queen’s Umbrella, saison 1, Netflix

Dimanche 20 novembre

Ultra Violet & Black Scorpion (jeunesse), saison 1, tous les dimanches à 18h35 sur Disney Channel

Mardi 22 novembre

Animal Kingdom, saison 6, tous les mardis à 20h55 sur Warner TV

Mercredi 23 novembre

Echo 3, saison 1, Apple TV+

The Unbroken Voice, saison 1, Netflix

Mercredi, saison 1, Netflix

Limbo, saison 1, Disney+

Chasing Virgins, saison 1, Disney+

Il a déjà tes yeux, saison 1, Disney+

Jeudi 24 novembre

The Art Of Television, saison 3, sur OCS Max

L’homme de nos vies, minisérie, à 21h10 sur M6

First Love, saison 1, Netflix

Vendredi 25 novembre

Blood and Water, saison 3, Netflix

Dimanche 27 novembre

The Dark Heart, saison 1, Polar +

2 Broke Girls, saison 3, tous les dimanches sur Warner TV

Lundi 28 novembre

This England, saison 1, 3 épisodes chaque lundi sur Canal+ et sur MyCanal

Transformers : Earthspark (jeunesse), saison 1, du lundi au vendredi à 16h40 sur Nickelodeon

Mercredi 30 novembre

Willow, saison 1, Disney+