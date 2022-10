Voilà une nouvelle qui va réjouir les fans d’Anne Rice. L’œuvre de l’autrice, décédée l’année dernière, se poursuit à l’écran. Plus précisément en série. Et cette fois, le projecteur est braqué sur l’autre saga de la romancière gothique, celle qu’elle a consacrée aux sorcières.





Si Anne Rice est mondialement connue pour son livre Entretien avec un vampire, immortalisé au cinéma par Brad Pitt et Tom Cruise, elle a aussi écrit une trilogie mettant en scène les femmes de la famille Mayfair.

Rendez-vous à La Nouvelle-Orléans

Cette série en huit épisodes est adaptée de La Saga des sorcières Mayfair, composée de trois tomes : Le Lien maléfique, L’Heure des sorcières et Taltos. L’univers est le même que celui de ses histoires de vampires, à la Nouvelle-Orléans.

Le personnage principal, la neurochirurgienne Rowan Fielding, sera incarnée par Alexandra Daddario, précise Deadline. On retrouvera également au casting Harry Hamlin (Mad Men), Jack Huston et Tongayi Chirisa.

Le scénario a été confié à Esta Spalding et Michelle Ashford, deux scénaristes de Masters of Sex, entre autres. Mark Johnson (Better Call Saul) est en charge de la production.

C’est AMC +, le service de streaming américain, qui diffusera la première saison de Anne Rice’s Mayfair Witches. Les deux premiers épisodes seront disponibles le 5 janvier prochain.

Le réseau a acquis les droits des œuvres d’Anne Rice l’année dernière, dont les Chroniques de vampires, et devrait continuer à adapter les ouvrages de l’autrice dans les années qui viennent.

De quoi se réjouir alors qu’Halloween approche.