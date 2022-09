"I am an endangered species

But I sing no victim's song

I am a woman I am an artist

And I know where my voice belongs"

Emotion avec Sheryl Lee Ralph (meilleur 2nd rôle féminin dans une comédie, Abbott Elementary) qui chante Dianne Reeves et gagne son 1er Emmy à 65 ans #Emmys2022 pic.twitter.com/Idrdz2sA6S