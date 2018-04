«Game of Thrones» va recevoir un BAFTA spécial

John Bradley (Sam Tarly) et Jim Broadbent dans «Game of Thrones» — © HBO

L’Académie britannique des arts de la télévision et du cinéma va remettre un BAFTA spécial à l’équipe de techniciens, derrière le blockbuster de HBO, Game of Thrones, lors de la cérémonie des British Academy Television Craft Awards le 22 avril à Londres, selon les informations du magazine américain Variety.

Deux acteurs pour recevoir le prix

Les acteurs britanniques Hannah Murray, alias Vère (Gilly dans la version originale), une fille et ancienne épouse de Craster et John Bradley, alias Samwell Tarly viendront récupérer le trophée. Cette récompense couronne l’impact de Game of Thrones pour la production audiovisuelle haut de gamme en Grande-Bretagne, a souligné l’Académie britannique des arts de la télévision et du cinéma. De nombreuses séquences ont été tournées en Irlande du Nord. La cérémonie sera retransmise en live sur YouTube et Twitter.