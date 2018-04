CanneSeries: Après «Dexter», Michael C. Hall de retour dans la série «Safe» de Harlan Coben

SERIE Et l'acteur américain ne dit pas non à un retour ou revival de «Dexter»...

La série «Safe» créée par Harlan Coben réunit l'Américain Michael C. Hall et la Française Audrey Fleurot — RED / Studiocanal

Cinq ans après la fin (en eau de boudin) de Dexter, Michael C. Hall a expliqué lors d’une masterclass à CanneSeries qu’il ne fallait « jamais dire jamais » au retour du serial killer. En attendant, il a dit oui à une nouvelle série, Safe, imaginée par Harlan Coben, la quatrième de l’écrivain après Une chance de trop, The Five et Juste un regard.

De Miami à Manchester

S’il passe du soleil de Miami au ciel gris de Manchester, Michael C. Hall garde néanmoins ses chemises à manches courtes, sa marque de fabrique dans Dexter. Mais c’est le seul point commun avec son personnage de Safe, Tom, un veuf qui entame une nouvelle vie avec ses deux filles derrière les grilles ultra-sécurisées d’une communauté de familles privilégiées. Mais comme derrière le sourire affiché des Desperate Housewives, toutes ont des secrets qui vont resurgir une nuit où l’aînée de Tom disparaît mystérieusement.

#BIENTOTSURC8 Le festival @CANNESERIES commence aujourd'hui et le président du jury, @HarlanCoben, vous fait découvrir en avant-première les premières images de #SAFE, sa nouvelle série avec Michael C Hall, @FleurotAudrey et Amanda Abbington (@CHIMPSINSOCKS) 🎬 pic.twitter.com/4pIwR7KCDm — C8 (@C8TV) April 4, 2018

Une mécanique bien connue

Dans les deux premiers épisodes projetés en clôture et hors compétition à CanneSeries, Michael C. Hall enquête sur la disparition de sa fille, alors que son entourage s’agite entre mensonges, adultères, assassinats selon une mécanique que les lecteurs de Harlan Coben connaissent bien. C’est efficace, à défaut d’être original. Et mention spéciale à cette famille de pieds nickelés qui tente tant bien que mal de dissimuler un corps.

Michael C. Hall partage l’affiche de Safe avec la Française Audrey Fleurot, dont il loue le « magnétisme », et les huit épisodes de la mini-série seront diffusés avant l’été en prime sur C8, ce qui donnera l’occasion d’une longue interview de l’acteur sur 20 Minutes.