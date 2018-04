VIDEO. «Game of Thrones»: Une bataille tournée en cinquante-cinq nuits dans la saison 8

SPECTACULAIRE L’ultime saison de « Game of Thrones » pourrait contenir la scène de bataille la plus spectaculaire de l’histoire des séries télévisées…

Kit Harington dans la saison 6 de «Game of Thrones». — HBO

L’ultime saison de Game of Thrones pourrait contenir la plus impressionnante scène d’affrontement de l’histoire de la télévision ! Les équipes de HBO viennent de tourner une séquence de bataille qui aura nécessité cinquante-cinq nuits consécutives de tournage, selon une note de production partagée sur Instagram (repérée par nos confrères du Point, mais effacée depuis) par Jonathan Quinlan, un assistant-réalisateur du show. Un record !

Sur cette note, les producteurs remercient les techniciens d’avoir « enduré le froid, la neige, la pluie, la boue, les excréments de moutons de Toome et les vents de Magheramorne », la ville irlandaise où s’est déroulé ce titanesque tournage qui « n’a jamais été fait auparavant ».

On imagine que cette séquence concerne l’affrontement final entre le roi de la Nuit et les Marcheurs Blancs et la coalition emmenée par Jon Snow, Daenerys Targaryen et Cersei Lannister. Une scène qui s’annonce spectaculaire, la bataille des bâtards (l’épisode 9 de la saison 6) a été tournée en vingt-cinq jours.