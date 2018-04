«Un gars, une fille»: Alexandra Lamy trois fois moins payée que Jean Dujardin? Les productrices démentent

Alexandra Lamy au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez le 19 janvier 2018. — GUILLAUME COLLET/SIPA

Chouchou ne gagnait qu’un tiers du salaire de Loulou ? Quinze ans après la fin d’Un gars, une fille, « Je ne touchais que le tiers du salaire de Jean Dujardin », révélé Alexandra Lamy dans une interview au média belge La Dernière Heure, publiée le 21 mars. Des propos « erronés » selon les deux productrices de la série, Isabelle Camus et Hélène Jacques, dans un communiqué relayé par Pure People ce lundi.

« Cette affirmation est totalement erronée et nous tenons à rétablir la vérité quant à la différence de traitement de salaire dont celle-ci se dit victime. La première saison ayant été tournée il y a maintenant près de dix-neuf ans, Alexandra Lamy n’a probablement plus la mémoire des cachets qui lui ont été versés », déclarent les deux productrices.

« Les cachets de Jean (Dujardin) étaient supérieurs de 15 % »

Les productrices admettent une différence de salaire entre Alexandra Lamy et Jean Dujardin pour un rôle d’importance égale : « les cachets de Jean étaient supérieurs de 15 % à ceux versés à Alexandra Lamy et ce, exclusivement, en raison de sa renommée acquise dans l’univers de la télé et plus particulièrement dans le domaine de l’humour ».

« Nous sommes bien loin du tiers du cachet évoqué par Alexandra Lamy », affirment les deux productrices. Et de conclure : « La notoriété est un facteur déterminant pour l’échelle des rémunérations, et cela sans préjugés sexistes. C’est tout simplement la loi du marché ».