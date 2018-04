VIDEO. «Better Things»: La maman célibataire, nouvelle muse des créateurs de série

Dans « Better Things », Pamela Adlon campe Sam, une mère célibataire, ici avec l’une de ses filles Duke, incarnée par Olivia Edward. — 2016 FX Productions, LLC. All rights reserved

Des super héroïnes modernes ! De SMILF à The Marvelous Mrs. Maisel en passant par Mom, les mères célibataires sont de plus en plus représentées dans les séries télévisées. Dans Better Things, diffusée ce mercredi à 22h05 sur Canal + Séries, Pamela Adlon incarne Sam Fox, une actrice un peu has been, qui élève seule ses trois filles à Los Angeles. Un rôle taillé sur mesure, inspiré de sa propre expérience, coécrit avec son complice de jeu et d’écriture de longue date, Louis C. K.. Comment la figure de la maman solo est devenue la muse des créateurs (et surtout des créatrices) de séries ?

« Madame est servie », première figure moderne de la mère célibataire

Angela Bower (Judith Light), l’héroïne de Madame est servie, est l’une des premières figures modernes de la mère célibataire, indépendante et accomplie dans une série télévisée.

Souvenez-vous, cette sitcom, créée par Martin Cohan et Blake Hunter et diffusée entre 1984 et 1992 sur le réseau ABC, met en scène une riche femme d’affaires séparée de son mari. Mauvaise ménagère, mais bonne mère, Angela Bower n’est pas encore complètement émancipée : elle doit embaucher un ex-champion de baseball veuf, l’Italo-Américain Tony Micelli (Tony Danza) comme homme à tout à faire. Durant huit saisons, ils vont éduquer ensemble leurs enfants respectifs, Jonathan (Danny Pintauro) et Samantha (Alyssa Milano). Les deux compères finiront ensemble.

Dans les années 1990, Miranda Hobbes dans Sex & The City élève seule Brady tout en s’investissant à 100 % dans son cabinet d’avocats, tandis que l’éternelle célibataire Ally McBeal, autre célèbre avocate du petit écran, découvre qu’elle est la maman d’une adolescente, Maddie, à la suite d’un don d’ovules.

Au début des années 2000, Lorelai dans Gilmore Girls, créée par Amy Sherman-Palladino, élève aussi seule Rory, qu’elle a eu à l’âge de 16 ans, et joue les mères-copines, à la manière d’Hilda Suarez dans Ugly Betty. Elles sont toutes, à leur façon, de bonnes mères.

Dans « Weeds », la première maman solo subversive

Confrontée à des difficultés financières à la suite du décès de son mari, Nancy Botwin, dans Weeds créée par Jenji Kohan, entreprend de vendre du cannabis afin de subvenir aux besoins de ses deux fils. Nancy Botwin est la première figure d’un nouveau type de maman célibataire.

Dans Better Things, Sam Fox jure, fait des doigts d’honneur, fume des joints et boit… Un personnage bien loin de la sage Angela Bower. Elle est accessoirement beaucoup plus drôle. « La mère célibataire est devenue subversive comme dans le cas de Better Things, sombre et hantée comme le personnage de Shailene Woodley dans Big Little Lies, elle est sexuée comme dans SMILF », résume Cécile Pinaud, auteur de Femmes en série (2012, La Maison d’éditions) et du webzine Femmes de séries.

« Il y a une sorte de liberté dans le personnage de la mère célibataire qui s’est émancipée du père de ses enfants »

Dans Mom, la truculente série créée par Chuck Lorre et Eddie Gorodetsky en 2013, Bonnie (Allison Janney) et sa fille (Anna Faris), Christy, sont toutes deux alcooliques et abstinentes. Des mères (presque) indignes !

Dans SMILF, créée par Frankie Shaw en 2017 pour la chaîne Showtime, Bridgette, une jeune white trash élève son fils seule dans un studio de South Boston. « Il y a une sorte de liberté dans le personnage de la mère célibataire qui s’est émancipée du père de ses enfants », commente la spécialiste.

Avec un humour décapant, la série aborde en toile de fond un sujet rarement abordé aussi crûment dans les séries, même dans Better Things, la difficile condition, le regard posé et le combat des mères célibataires pour se faire une place dans la société. « L’enfant est toujours bien sûr au cœur de sa vie, mais comme dans sa relation aux hommes, la mère célibataire essaie aussi d’exister "malgré" son statut de mère », constate l’experte.

La maman solo, une figure inspirante

Meredith Grey dans la série hospitalière Grey’s Anatomy, Joyce Byers dans la science-fiction Stranger Things, Hannah dans la dramédie Girls, Alicia Florrick dans la série judiciaire The Good Wife, Cookie Lyon dans la série musicale Empire, la mère célibataire s’est imposée comme une figure incontournable et complexe, parce que dans nos sociétés « beaucoup de femmes sont mères célibataires », note Cécile Pinaud, mais aussi « sous l’impulsion des showrunneuses », de plus en plus nombreuses.

Avec ces personnages de mères célibataires, la télévision s’éloigne peu à peu de la vision fantasmée de la maternité

« Prenez Shonda Rhimes, la créatrice de Grey’s Anatomy, entre autres, qui parle beaucoup dans ses interviews comme dans son livre de sa vie de mère célibataire et de ses trois filles », souligne Cécile Pinaud.

Sur le plan narratif, la maman solo présente de nombreux atouts, parce qu’après une séparation, un divorce ou un veuvage : « Elle repart de zéro et doit se réinventer. Retrouver ses repères en tant que femme (sa sexualité, ses désirs) mais elle doit aussi maintenir un certain équilibre familial pour ses enfants dont elle est, en général, la seule à s’occuper. Le tout est de trouver le bon équilibre entre les deux », analyse l’experte. Comme dans The Marvelous Mrs. Maisel, série lancée par Amy Sherman-Palladino en 2017 pour Amazon Prime Vidéo, acclamée par la critique, obtenant notamment deux Golden Globes en janvier 2018. Une manne pour les scénaristes.

Avec Sam Fox de Better Things, « Midge » Maisel de The Marvelous Mrs. Maisel, Bonnie et Christie de Mom ou encore Bridgette de SMILF, la télévision s’éloigne peu à peu de la vision fantasmée de la maternité. Tour à tour drôles, attendrissantes, désabusées ou trash, la maman solo, cette amazone à 10 bras au quotidien mouvementé, incarne une figure inspirante. Elle permet à toutes les femmes de relativiser et de décomplexer.