«Le Seigneur des Anneaux» sera la série la plus chère de tous les temps

PRODUCTION Selon « The Hollywood Reporter », Amazon serait prêt à débourser un milliard de dollars pour l’adaptation télévisuelle de la saga de J.R.R. Tolkien, « Le Seigneur des Anneaux »…

J.R.R. Tolkien, l'auteur du «Seigneur des anneaux», en 1967. — AP/SIPA

Un budget faramineux pour un projet « précieux » ! Après avoir lâché quelque 250 millions de dollars pour les droits d’adaptation télévisuelle du Seigneur des Anneaux, Amazon s’apprête à investir considérablement dans la future série dédiée à sa plateforme Amazon Prime Video. Selon les informations du magazine américain The Hollywood Reporter, le géant du web dirigé par Jeff Bezos serait prêt à dépenser au total un milliard de dollars pour ce show déjà très attendu par les fans de J.R.R. Tolkien.

15 millions de dollars par épisode pour « Game of Thrones »

Pour comparaison, un épisode de The Crown, un moment considéré comme la série la plus chère de l’histoire de la télé, coûte à Netflix 15 millions de dollars. De son côté, HBO aurait dépensé 15 millions de dollars pour produire chaque épisode de l’ultime saison de Game of Thrones.

L’adaptation télévisuelle du Seigneur des Anneaux devrait s’étendre sur 5 saisons, et la production, commencer un peu avant 2020.