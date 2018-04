Pourquoi «Scènes de ménages» n'accueille toujours pas de couple gay

Léo et Leslie, le nouveau couple de la série «Scènes de ménage», sur M6. — Cécile Rogue / M6

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils s’aiment… et ils remplacent Marion et Cédric. Suite au départ d’Audrey Lamy et Loup-Denis Lion, Scènes de ménages accueillera un nouveau couple à la rentrée prochaine, Leslie et Léo, âgés de 24 et 26 ans et interprétés par Claire Chust et Vinnie Dargaud. « Nous n’avions pas encore traité la toute première fois d’un jeune couple qui découvre les défauts de l’autre au quotidien. Ils s’installent et travaillent ensemble, affrontent la précarité des débuts et sont issus de milieux différents, a commenté le patron de la fiction de M6, Yann Goazempis, dans le Parisien.

Si, selon lui, ce nouveau couple sera l’occasion de « raconter le passage de l’adolescence à l’âge adulte », plusieurs téléspectateurs ont surtout fait remarquer que ce nouveau couple était encore un couple d’hétéros blancs - à noter que Vinnie Dargaud est d’origine réunionnaise. « Encore », car la question s’était déjà posée lors de l'arrivée d'un cinquième couple dans la série à l'été 2015, un couple d’hétéros blancs. A quand un couple gay ? Yann Goazempis avait alors répondu au micro d’Europe 1, qu’avec un couple gay, « soit on était dans une caricature un peu cliché que je trouve idiote, un peu Cage aux Folles, qui ne nous intéresse pas, soit on est dans un couple gay plus réaliste mais dans ce cas-là, les situations seraient les mêmes qu’un couple hétéro ». Donc autant continuer avec des couples hétéros ?

« Nous avions d’abord des comédiens en tête »

Pour M6, point de polémique avec le nouveau couple, car « pour la première fois dans Scènes de ménages, nous avions déjà des comédiens en tête, explique le directeur de la communication, Jérémy Guyot. Nous avons inversé le processus. Nous avions déjà travaillé avec Claire Chust, pour le prime Scènes de ménages - Aventures sous les Tropiques, et Vinnie Dargaud, il jouait un des rôles principaux de Commissariat Central, et nous souhaitions travailler de nouveau avec ces deux comédiens en lesquels nous croyons beaucoup. » La chaîne M6 et la boîte de production Kabo avaient d’ailleurs déjà parlé de Scènes de ménages avec eux, et lorsqu’Audrey Lamy et Loup-Denis Elion ont décidé de partir, ils ont immédiatement pensé à eux : « C’est en les ayant en tête que nous avons créé la typologie du couple ».

Reste que pour une série qui s’invite tous les soirs depuis dix ans dans le salon des Français, Scènes de ménages​ n’est pas la plus représentative de ces mêmes Français. Jérémy Guyot précise que « s’il n’y a pas de couples gays dans les récurrents, il en existe parmi les proches d’Emma et Fabien, ou de Cédric et Marion ». Et de Leslie et Léo ? « Ces deux jeunes vivent avec leur temps et ils auront des amis homosexuels que nous verrons régulièrement. Comme beaucoup de jeunes de leur génération, ils sont dans l’acceptation normale de l’homosexualité sans revendication, ni militantisme. » Le responsable de la com' de M6 rappelle aussi que la chaîne va dans le bon sens et ne peut être critiquée sur ces questions, en prenant l’exemple d’un personnage gay dans la série Quadras ou du récent Zone interdite sur la transidentité.