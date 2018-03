VIDEO. «Westworld»: Le nouveau trailer de la saison 2 envoie du lourd

Image extraite de la saison 1 de «Westworld» — © HBO

Tic, tac, tic, tac… Westworld est bientôt de retour sur HBO : le 22 avril exactement [enfin le 23 avril à 3h du matin sur OCS pour nous autres français]. Et alors qu’on n’en peut plus d’attendre la suite des aventures de Dolores, Maeve, Teddy et l’homme en noir, un nouveau trailer vient d’être diffusé sur Twitter.

Pour cette nouvelle saison, les créateurs Jonathan Nolan et Lisa Joy explorent l’origine de la conscience et de l’identité. Avec l’éclosion de leur conscience, les robots vont connaître les joies de la crise existentielle et être confrontés au défi ultime du libre arbitre et de l’instinct de survie. Les images de cette nouvelle bande-annonce ne laissent aucun doute : la saison 2 de Westworld promet de nous en mettre plein les yeux !