«Dawson», 20 ans après: Pour le créateur, Joey et Pacey seraient aujourd’hui divorcés

«Dawson», la série ado culte a 20 ans — REX FEATURES/SIPA

Où en seraient Dawson, Pacey et Joey aujourd’hui [Malheureusement Jen meurt dans le dernier épisode] ? A l’occasion des vingt ans de la diffusion de la première saison de la série, son créateur Kevin Williamson a imaginé le futur de ses personnages pour Entertainment Weekly. Le magazine culturel a consacré une partie de son dernier numéro aux retrouvailles des acteurs de la série culte.

Dawson’s Creek Reunion!

We brought the #DawsonsCreek cast back together in celebration of its 20th anniversary to reminisce about their time on the iconic TV show. Get all the details: https://t.co/ja2vNmH03F #CreekWeek pic.twitter.com/L9bf1n0u1n — Entertainment Weekly (@EW) March 28, 2018

« Je suis un homme de conflit », admet Williamson. « J’aimerais, en effet, montrer du conflit. Je pense que Dawson est devenu Spielberg, tous ses rêves sont devenus réalité. Je pense qu’ils se sont brisés, et qu’il s’est effondré. Je pense qu’il n’a jamais vraiment trouvé l’amour et quand nous le retrouvons, il est sur le point de changer sa vie et de trouver ce qui va la rendre magique ».

« Ils finissent toujours par se retrouver »

Et le créateur de poursuivre sur les deux personnages qui nous intéressent le plus (team Pacey forever). « Je pense que Joey et Pacey se sont mariés. Je pense qu’ils ont une famille et qu’ils ont eu des problèmes. Je pense qu’ils ont divorcé. Quand on les retrouve, ils sont dans une période sombre. Mais il y a toujours quelque chose entre eux qui les force à se retrouver et à élever leurs enfants. Alors qu’ils cherchent le bonheur ailleurs, ils finissent toujours par se retrouver. Et ils ne peuvent pas éteindre la magie qui existe entre eux et le lien qui les unit. Je pense que nous les verrions retomber amoureux à l’âge mûr ». Si seulement on pouvait voir cette suite !