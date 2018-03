«Dawson»: Les acteurs réunis pour les 20 ans de la série culte

Mais, mais, mais… Entertainment Weekly joue clairement avec les nerfs des fans de Dawson (notre cher Vincent Julé en tête). A l’occasion des 20 ans de la diffusion de la première saison de la série culte, le magazine américain a immortalisé les retrouvailles des acteurs principaux de la série pour ados, créée par Kevin Williamson.

Dawson’s Creek Reunion!

We brought the #DawsonsCreek cast back together in celebration of its 20th anniversary to reminisce about their time on the iconic TV show. Get all the details: https://t.co/ja2vNmH03F #CreekWeek pic.twitter.com/L9bf1n0u1n