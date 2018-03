Patrick Duffy, «Westworld», «The Marvelous Mrs Maisel», ... Tout ce qui vous attend à Séries Mania

La 9e édition de Series Mania aura lieu à Lille du 27 avril au 5 mai 2018. — Series Mania

Un vrai marathon ! Avec 77 séries présentées, une centaine de projections, trois compétitions - une mondiale, une française et une sur les séries innovantes et une pléiade d’événements, le festival Series Mania ambitionne de devenir « le lieu où l’on peut découvrir toute la créativité européenne et mondiale en séries », selon sa directrice générale, Laurence Herszberg. Cette dernière et ses équipes ont dévoilé ce mercredi la programmation de Series Mania lors d’une conférence de presse au Nouveau Siècle à Lille en présence de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, de Martine Aubry, maire de la ville de Lille et de Frédérique Bredin, présidente du CNC. Ce que vous réserve cette 9e édition, qui se déroulera à Lille du 27 avril au 5 mai. « La première saison d’une série à succès », a promis le président de la région Hauts-de-France.

Chris Brancato sera le président du jury

On connaît enfin le nom du successeur de Damon Lindelof, le co-créateur de Lost et The Leftovers, Chris Brancato, un des créateurs de la série Narcos, présidera le jury de la compétition officielle d’avant-premières internationales de la 9e édition de Series Mania. À ses côtés, le lauréat du Prix Goncourt Pierre Lemaïtre, la créatrice de False Flag Maria Feldman, et Clovis Cornillac viendront épauler le scénariste.

Le festival accueillera aussi près de 80 invités dont notamment Patrick Duffy, qui sera présent pour la projection du pilote de Dallas, série culte qui fête ses 40 ans cette année.

Une série inédite de HBO en ouverture

En ouverture du festival, une série inédite américaine de HBO, Succession de Jesse Armstrong avec Brian Cox et en clôture, une série allemande de Sky Deutschland, Babylon Berlin.

Dix séries seront présentées en compétition officielle mondiale. En lice cette année, Ad Vitam (France), American Woman (Etats-Unis), An Ordinary Woman (Russie), Autonomies (Israël), Il Miracolo (Italie/France), Mystery Road (Australie), On the Spectrum (Israël), The Rain (Danemark), The Split (Royaume-Uni) et Warrior (Danemark).

Ad Vitam, Aux Animaux la guerre, Insoupçonnable, Kepler(s), Maman a tort, Nu, Thanksgiving, et Vingt-cinq s’affronteront dans une compétition exclusivement française.

Les festivaliers sont conviés à découvrir des nouvelles saisons inédites de leurs programmes cultes dont quelques épisodes des saisons 2 de Westworld et The Handmaid’s Tale.

Le best-of mondial de l’année

Le festival proposera également un « Panorama International » et un best-of de la production américaine.

Enfin, le festival SeriesMania proposera aussi des formats courts.

Fan de « Friends », le décor du Central Perk s’invite à Lille

Les habitués du fameux événement sériephile parisien vont devoir s’y habituer : Séries Mania déménage. En mars 2017, Lille et la région Hauts-de-France avaient remporté l’appel à projets du Centre National du Cinéma pour créer un grand événement à rayonnement international dédié aux séries. Et c’est tant mieux ! Jusqu’alors confiné au Forum des Images et à quelques salles de cinéma, le festival va faire vibrer toute la métropole lilloise au rythme des séries. Ambiance garantie dès la sortie du train, le Trône de Fer siégera à la gare Lille-Europe.

Au Tripostal, le village du festival accueillera tous les jours les festivaliers de 10h à 20h avec tout un tas d’animations : rencontres, dédicaces, web radio officielle du festival, vidéos expérimentales, expériences de réalité virtuelle, des ateliers jeune public pour apprendre à doubler une série ou animer son avatar de série en stop motion, etc. Les seriesvores pourront y découvrir trois expositions, la première « FX » sera consacrée aux productions de la chaîne américaine à qui l’on doit notamment The Americans et Fargo, la deuxième « Return to Twin Peaks » sera dédiée à une série de portraits inspirés de la mythique série de David Lynch, la troisième « Fangirl Quest » sera bâtie autour des photos réalisées par Tiia & Satu, deux Finlandaises qui immortalisent les lieux de tournages de leurs séries préférées comme Game of Thrones, Legion, ou encore Peaky Blinders.

Les fans de séries pourront également s’immerger dans les décors de leurs séries préférées et se prendre en photo dans le célèbre Central Perk de Friends ou le canapé de Joyce Byers dans Strangers Things. Ils pourront également trouver un antidote au virus zombie dans un escape game inspiré de The Walking Dead. Le village se transforme à 20h tous les soirs pour des fêtes, concerts et Dj set avec notamment le 27 avril le Bal du festival.

La Gare Saint-Sauveur accueillera un grand troc culturel le 1er mai, de quoi dénicher, un dîner inspiré de la Game of Throneset une conférence « La cuisine, art du quotidien au centre des séries » le 2 mai. Le Flow investit le bar de St Sauveur pour une soirée dédiée aux origines du hip-hop, une playlist inspirée par la série The Get Down, et organise une table ronde sur « l’impact du hip-hop sur les séries » le 4 mai. Le festival a, enfin, fait appel au Collectif Renart pour donner vie aux personnages de séries sur les murs sous forme de 20 collages disséminés dans la ville. Au Palais des Beaux-Arts de Lille, les festivaliers découvriront comment les œuvres d’art dialoguent avec l’univers des séries. Bref, un vrai festival !