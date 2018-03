«Jour polaire» est la série française la plus regardée à l'étranger. — Copyright Atlantique Productions/SVT/Nice Drama/Canal+/Ulrika Malm

Une belle récompense pour la série franco-suédoise. Comme le rapporte le site du Parisien, Jour polaire, la série avec Leïla Bekhti et Gustaf Hammarsten, diffusée à l’automne 2016 sur Canal +, a reçu le prix Export 2018. Remis par TV France International (l’association des producteurs télé français), il récompense la production française la plus regardée à l’étranger. Face à elle, la série Jour polaire affrontait Le bureau des légendes et Trepalium.

Diffusée dans plus de 100 pays

En remportant ce prix, elle succède ainsi aux séries Versailles et aux Témoins, et est diffusée dans plus de 100 pays, dont l’Allemagne, la Russie ou encore l’Australie. Comme l’indique le Parisien, les exportations françaises ne se portent pas trop mal en ce moment. 2016 a même enregistré une année record, avec une hausse de 30 %, selon des chiffres du CNC.