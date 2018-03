«Plus belle la vie»: Un autre personnage quitte la série

Un épisode de Plus belle la vie du 13 janvier 2015. — France3

Et de deux ! Après l’annonce du départ définitif de Jérôme Bertin, alias le commandant Patrick Nebout de Plus belle la vie, Marwan Berreni n’apparaîtra plus au casting de la série phare de France 3 à la suite d’une intrigue scellant le sort de son personnage Abdel Fedala, selon les informations de nos confrères de Télé Poche.

Au générique de plus de 700 épisodes

Marwan Berreni avait rejoint le casting du feuilleton français lors de la saison 5 en 2009. Il a été au générique de plus de 700 épisodes. Depuis deux ans, son personnage était devenu sombre. Cet avocat au barreau de Marseille était le bras droit corrompu de la pègre marseillaise.