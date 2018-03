VIDEO. «Le Chalet»: Une série «slasher» sur France 2, un bel effort, hélas raté

Nade Dieu (Mathilde) et Maud Jurez (Maud) dans «Le Chalet». — Nathalie Guyon/FTV

Un pari audacieux pour une série diffusée en prime time sur une grande chaîne. Le Chalet, minisérie en 6 épisodes diffusée à partir de lundi à 20h55 sur France 2, s’inscrit dans un genre assez rare à la télévision, le slasher. S’inspirant du célèbre roman d’Agatha Christie Dix Petits Nègres, cette fiction met en scène treize personnages qui débarquent dans un petit village de montagne et les six habitants de ce hameau. Alors que les autres invités des noces franchissent le Pont du Diable, seul lien avec la vallée, un énorme rocher fracasse l’ouvrage. Plus de route, plus de téléphone, plus de réseau. Le massacre peut commencer.

Une série qui emprunte certains codes au « slasher »

Un groupe d’amis retranchés dans un lieu clos et coupés du monde et où tout le monde va y passer façon Dix Petits Nègres, Le Chalet emprunte bien aux codes du slasher, un genre très présent au cinéma, mais plus rare à la télévision. Ici, Manu, un enfant du pays, et sa fiancée, Adèle, enceinte de trois mois, débarquent à Valmoline, un pittoresque village perché dans les Alpes, pour célébrer le mariage d’un ami et s’installent dans le grand chalet des Glaces, somptueusement restauré. Vingt ans plus tôt, le même chalet, alors en piteux état, était investi par le couple Rodier et ses deux enfants.

La série se déroule à Valmoline sur ces deux temporalités, en 1997 et en 2017. La vague de crimes dans Le Chalet est en lien avec un terrible drame du passé comme dans Vendredi 13 : la famille Rodier a mystérieusement disparu en 1997. « Comptez jusqu’à 3 messieurs mesdames et l’un de vous disparaîtra, jamais on ne le reverra », annonce le générique. Cette comptine macabre évoque celle des Griffes de la Nuit.

Le hameau est habité par des personnages étranges et malsains, comme ce vieil ermite campé par Thierry Godard. Moins flippant que les rednecks de Massacre à la tronçonneuse, mais inquiétant quand même.

Camille Bordes-Resnais et Alexis Lecaye osent une proposition qui tranche avec le polar classique emmené par un duo d’enquêteurs et nous emmène un survival, une fiction où chaque personnage va essayer de sauver, coûte que coûte, sa peau.

Une série qui n’arrive pas à procurer le frisson d’un « slasher »

A la différence des Scream et autres Halloween, pas de costume, pas de masque et pas de surineur fou dans Le Chalet. L’assassin de la série française est toujours hors champ et utilise un mode opératoire différent à chaque meurtre comme dans Dix petits nègres. En revanche, pas de statuettes, ni de comptine annonçant comment vont mourir les différents protagonistes.

Sans le côté gore et sadique des slasher movie (heure de grande écoute oblige) et sans le suspense lié à la connaissance des différents modes opératoires de l’élimination minutieuse des personnages du roman d’Agatha Christie, chaque mort, à l’exception de celle où l’un des protagonistes meurt attaché et traîné par une voiture, ne nous fait ni chaud, ni froid.

Pour capter l’attention, un slasher commence par un crime qui marque les esprits comme dans Psychose avec sa mémorable scène de la douche et installe un climat de peur. L’exposition dans Le Chalet est trop longue avant qu’il ne se passe réellement quelque chose. Les enjeux mettent trop de temps à se mettre en place. Les personnages sont trop nombreux et leur psychologie trop grossière pour que l’on s’attache à eux.

Du casting composé de Philippe Dusseau, Chloé Lambert, Emilie de Preissac, Marc Ruchmann, Eric Savin, Blanche Veisberg, Nicolas Gob, Maud Jurez, ou encore Thierry Godard, qui prête ses traits à l’assassin ? Ce thriller repose sur le whodunit, la découverte du tueur doit, pour que le pari soit relevé, être une surprise totale. Tel n’est pas le cas.

Rythme dessoudé au fond des bois, psychologie des personnages taillée à la hache, suspense massacré à la tronçonneuse et second degré enterré au fond de la vallée… Si Le Chalet mérite qu’on salue la prise de risque de France 2 d’oser un genre pas nécessairement fédérateur. On ne peut que regretter, hélas, le traitement raté.