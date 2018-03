«Vernon Subutex»: Le tournage de la série avec Romain Duris, a commencé

Romain Duris jouera dans l'adaptation en série de «Vernon Subutex». — ISA HARSIN/SIPA

Top départ pour l’adaptation de Vernon Subutex. Depuis ce lundi, le tournage de la série librement adaptée de la trilogie de Virginie Despentes, a commencé, rapporte Ouest-France. Les neuf épisodes de trente minutes chacun devraient être tournés jusqu’au 23 juin prochain.

>> A lire aussi: La chanteuse Flora Fishbach s'invite au casting de la série «Vernon Subutex»

Romain Duris et Fishbach au casting

Adapté par Benjamin Dupas (Kaboul Kitchen) et Cathy Verney (Hard), la série tournera autour de Vernon (incarné par Romain Duris), un disquaire expulsé de chez lui après avoir fait faillite. En janvier, on apprenait également la présence de la chanteuse Fishbach au casting, qui devrait interpréter le rôle d’Anaïs, personnage du Tome 2 et amante de la Hyène qui prendra les traits de Céline Salette. Comme le précise Ouest-France, alors qu’elle devait prendre part à l’écriture de la série, l’auteure Virginie Despentes n’y a finalement pas participé.