Jon Favreau, réalisateur d'«Iron Man», à la tête d'une série live «Star Wars»

L'acteur et réalisateur Jon Favreau à l'avant-première de «Star Wars - Les Derniers Jedi» à Los Angeles en décembre 2017 — F. Sadou/SIPA

Disney travaille activement sur son prochain service de streaming, concurrent direct de Netflix, et il peut déjà compter sur Star Wars. Forcément. Le réalisateur Jon Favreau, à qui l’on doit deux films, Iron Man et la récente adaptation du Livre de la jungle, va ainsi écrire et produite une série live de la Guerre des étoiles, un pari jamais réalisé jusqu’ici puisque toutes celles qui existent sont des séries animées.

>> «Star Wars»: Films, séries... Une multitude de projets en tout genre vous attendent

« Si quelqu’un m’avait dit à 11 ans que j’allais avoir l’opportunité de raconter des histoires dans l’univers Star Wars, je ne l’aurais pas cru, s’est réjoui le cinéaste de 51 ans. J’ai hâte d’embarquer pour cette aventure enthousiasmante. » Même excitation du côté de Lucasfilm et de sa présidente Kathleen Kennedy : « Jon apporte l’équilibre parfait des talents de production et d’écriture, combiné à une maîtrise de l’univers Star Wars.

L’acteur et réalisateur américain connaît en effet bien la saga, il a prêté sa voix à un personnage dans la série animée The Clone Wars et sera présent dans le prochain film Solo: A Star Wars Story, le 23 mai dans les salles.