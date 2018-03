«Grey’s Anatomy»: Deux actrices historiques sont virées de la série

Image extraite de la saison 12 de «Grey's Anatomy» — © ABC/Kelsey McNeal

C’est la dure des séries, et des fins de saisons. Si Ellen Pompeo a récemment renouvelé son contrat pour deux ans, et un titre de productrice, dans Grey's Anatomy, deux autres actrices se sont vues signifier leur départ à la fin de la saison actuelle, la quatorzième.

ATTENTION SPOILERS - ATTENTION SPOILERS - ATTENTION SPOILERS -

Si vous ne voulez pas en savoir plus, et avoir la surprise à l’écran, c’est le moment. Après, il sera trop tard, après on vous annonce que Jessica Capshaw, alias Arizona Robbins, et Sarah Drew, April Kepner, quittent bientôt la série, après respectivement dix et neuf ans de bons et loyaux services. A peine le site Deadline révélait l’information, que déjà certains se demandaient si ces départs n’étaient pas une conséquence directe du nouveau contrat à 20 millions de dollars d’Ellen Pompeo.

Une décision créative et non économique

Mais la showrunneuse Kirst Vernoff l’a assuré sur Twitter, la décision n’est pas économique mais seulement créative : « La seule chose aussi constante qu’Ellen Pompeo dans le show est notre penchant pour se réinventer. C’est une part de notre succès, et c’est ce qui rend la série excitante. Nous adorons ces actrices et ces personnages, et il nous semblait que c’était le bon moment pour clore leurs histoires. »

Sarah Drew et Jessica Capshaw ont partagé leur surprise et leur tristesse avec les fans sur les réseaux sociaux, la première écrit qu’elle n’a pas encore eu le temps de digérer la nouvelle mais que cela viendra et qu’elle est reconnaissante, tandis que la seconde évoque le privilège d’avoir joué l’un des premiers personnages LGBT sur un grand network et remercie Shonda Rhimes. La créatrice et productrice de Grey’s Anatomy s’est elle aussi fendue d’une déclaration d’amour aux deux comédiennes : « Elles feront toujours partie de la famille Shondaland ».