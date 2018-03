«Prince de Bel-Air»: Will Smith sera détrôné par une fille dans le «reboot» de la série culte des années 1990

Will Smith à l'époque du «Prince de Bel Air» dans les années 1990. — REX/SIPA

Bientôt un reboot de la série culte avec Will Smith ? La rumeur enfle, Le Prince de Bel-Air pourrait avoir droit à un reboot centré autour d’un personnage féminin.

La compagnie détenant les droits de la sitcom des années 1990 vient de déposer une demande d’enregistrement de la marque « Fresh Princess of Bel-Air » concernant un nouveau programme télévisé, a révélé ce mercredi le site américain TMZ.

« Je devrais être oncle Phil », estime Will Smith

Cette société prépare également une ligne de produits dérivés avec des sacs, des fringues, et même des colliers pour chiens. De quoi donner de l’espoir aux fans de la famille Banks. Pour le moment, on ne sait pas si Will Smith ou les autres membres du casting de la série originale seront impliqués dans ce reboot.

Alfonso Ribeiro, l’interprète de Carlton, estime que personne ne pourra jamais remplacer l’acteur James Avery, alias l’oncle Phil, décédé en 2013. « Quand quelque chose est spécial, pourquoi chercher à le recréer, laissons-le être spécial », déclarait-il. « Mec, je devrais être oncle Phil dans celui-là maintenant - j'ai presque 50 ans », avait lancé Will Smith, interrogé par la BBC à ce sujet fin 2017. Une autre question reste sans réponse, quelle actrice pourrait bientôt détrôner Will Smith ?