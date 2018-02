Et une prédiction de plus ! Après avoir annoncé l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche ou le rachat de la 21st Century Fox par Disney, Les Simpsons ont anticipé la victoire des Américains face à la Suède à l’épreuve de curling ce samedi aux Jeux Olympiques de Pyeongchang.

Une victoire contre la Suède il y a huit ans

Il y a huit ans, dans l’épisode 12 de la 21e saison diffusée lors des JO de Vancouver, Homer et Marge Simpson formaient une équipe mixte avec Agnès et Seymour Skinner, et remportaient la médaille d’or… face à la Suède, a rappelé sur Twitter Al Jean, un des producteurs de la série d’animation.

.@TheSimpsons Congratulations to us men's gold medal curling team! Good predictions can come true too! pic.twitter.com/GhbngpzMUv — Al Jean (@AlJean) February 24, 2018

« Félicitations à l’équipe américaine de curling qui vient de remporter la médaille d’or ! Nos prédictions positives elles aussi se réalisent », a-t-il posté, faisant référence à la victoire du milliardaire à la présidentielle américaine.

Anne Demoulin