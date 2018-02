«Friends» sexiste, homophobe et grossophobe? Matt LeBlanc a répondu aux critiques

POLEMIQUE Certains millénials ont été gênés par la trame de nombreux épisodes jugée sexiste, homophobe, transphobe et même grossophobe…

Matt LeBlanc a interprété Joey Tribbiani dans la série culte des années 9° « Friends ». — REX FEATURES/SIPA

Accessible sur Netflix, Friends, la sitcom cultissime des années 1990 a été (re)découverte par de nombreux sérivores. Et, en la regardant, certains millénials ont été gênés par la trame de nombreux épisodes jugée sexiste, homophobe, transphobe et même grossophobe, selon un article de The Independant au mois de janvier dernier.

«Je ne suis pas d’accord avec tout cela »

La BBC est revenue sur la polémique avec Matt LeBlanc, l’ancien interprète de Joey, pendant la promotion de Top Gear, la semaine dernière. Et l'acteur n'est pas du même avis que la jeune génération.

« J’ai entendu parler de ces rumeurs sur des personnes qui tiraient à l’aveuglette sur Friends, mais je n’ai pas envie d’entrer dans le débat. Je ne suis pas d’accord avec tout cela », a expliqué le comédien, qui présente l’émission automobile. « Sur Top Gear, nous avons tendance à éviter les sujets politiques et les débats sur l'actualité. C’était la même chose dans Friends. La série évoque des thèmes intemporels -la confiance, l’amour, les relations, les trahisons, la famille, ce genre de thèmes ».

Une vingtaine d'années plus tard, il semblerait que Friends a pris un sacré coup de vieux...