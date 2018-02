«Irresponsable», la série qui va remettre le prénom Jacques au goût du jour

Jacques et Julien dans la saison 2 de Irresponsable — Tetra Media Fiction / La Pépinière

La saison 2 de Irresponsable est diffusée sur OCS.

Le personnage principal s’appelle Julien et découvre, à 30 ans passés, qu’il a un fils de 15 ans prénommé Jacques.

Le créateur de la série Frédéric Rosset n’a pas choisi ces prénoms au hasard.

Julien, Marie, Sylvie et Jacques reviennent. La saison 2 de Irresponsable, première série française d’OCS, reprend l’intrigue où elle l’avait laissé. Julien (Sébastien Chassagne), trentenaire tendance loser, est revenu vivre chez sa mère, Sylvie (Nathalie Cerda), à Chaville (Hauts-de-Seine). Il y retrouve son amour d’enfance Marie (Marie Kauffmann), qui lui révèle qu’il a un fils de 15 ans, Jacques (Théo Fernandez).

Dans cette saison 2, Julien va devoir se dépatouiller avec son statut de père chelou et de fils à problème. « Je voulais malmener Julien, l’emmener dans une situation inconfortable, raconte Frédéric Rosset, créateur de la série. Pour commencer, je voulais qu’il soit obligé de quitter la maison de sa mère. » Au-delà de l’intrigue principale autour de Julien, cette saison 2 développe les personnages secondaires. Dont Jacques, le fils nonchalant et néanmoins hilarant, dont le potentiel comique doit beaucoup à ce prénom audacieux…

Une histoire derrière le prénom

« Jacques, c’est le prénom de mon grand-père, s’offusque un peu Frédéric Rosset. Le fait que ce soit un prénom d’une autre génération marque l’emprise des parents de Marie sur leur fille au moment où elle a eu Jacques. Ce n’est jamais dit mais on peut imaginer qu’ils ont imposé le prénom à leur fille, tout comme ils l’ont forcé à quitter Chaville sans prévenir Julien quand ils avaient 15 ans. »

D’ailleurs, aucun des prénoms des personnages n’a été choisi au hasard. « Avec ma sœur, qui est co-auteure, dès l’écriture de la saison 1, on avait en tête toute l’histoire de nos personnages, notamment leur passé qui est assez difficile, explique Frédéric Rosset. Mais on ne raconte pas tout dans la série alors ce background doit passer par des éléments comme les prénoms. »

Marie, ça rigole pas

Il en va ainsi de la sage, du moins d’apparence, Marie. « Le prénom de Marie dit de quel milieu elle vient. Ça n’a rien à voir avec la vierge… C’est plutôt pour l’ancrer dans un milieu bourgeois et catholique où la grossesse d’une adolescente est perçue comme une honte qu’il faut cacher. On devine que les parents de Marie n’ont même pas envisagé l’avortement à l’époque. » En revanche, Julien et sa mère Sylvie ont volontairement des prénoms anodins. « Pour eux, on voulait des prénoms classiques qui ne disent rien de spécial sur leur origine. Du coup on leur a donné les prénoms les plus populaires de leur année de naissance supposée. Leurs prénoms déterminent leur génération. »

Pour revenir à Jacques, Frédéric Rosset ne comprend pas pourquoi ce prénom est devenu aussi naze. « On dit toujours « Pierre, Paul, Jacques » pour donner des exemples de prénoms passe-partout. Mais parmi ces trois-là, seul Jacques est devenu ringard. Je ne sais pas pourquoi… Dans la série, quand Julien rencontre Jacques, il se moque de son prénom… Et Jacques prétend que son prénom est Jack, parce que la version américaine est à la mode. Mais non, en vrai, c’est Jacques comme Jacques Chirac, pas Jack Lang. »

Jacques is the new cool

À part son prénom, Jacques est un adolescent à l’aise dans ses baskets, sans plus. « On n’a pas cherché à ancrer à tout prix nos personnages dans notre époque, raconte Frédéric Rosset. Il n’y a pas tellement de différences entre être adolescent aujourd’hui et il y a 20 ans, les réseaux sociaux mis à part. Je voulais que Jacques soit un personnage attachant ; Il est nonchalant mais on a évité la caricature. C’est le personnage auquel je m’identifie le plus, même si ce qu’il vit est très particulier. »

La coolitude de Jacques pourrait-il remettre ce prénom au goût du jour ? Le chanteur Jacques, avec sa coupe de cheveu et sa musique électronique décalées, a tracé un sillon dans ce sens. Et on a récemment appris que le rappeur Travis Scott, qui vient d’avoir un enfant avec Kylie Jenner, se prénommait Jacques. « Les prénoms anciens finissent toujours par revenir à la mode, c’est fatal, reconnaît Frédéric Rosset. Si ça arrive, je serai très fier d’avoir contribué à remettre ce prénom au goût du jour. »