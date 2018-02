Netflix se paye Ryan Murphy, créateur de «Glee» et «American horror story»

Le réalisateur Ryan Murphy lors du lancement de la première saison de Feud — WENN

Netflix gagne une nouvelle bataille contre le vieil Hollywood. La plateforme de streaming s’est offert Ryan Murphy – derrière Glee, Nip/Tuck, American horror story, American crime story…- pour 300 millions de dollars, révèle The New York Times. Le créateur de blockbusters pour la télévision quitte ainsi les studios 20th Century Fox, dont le contrat s’achève le 30 juin prochain. La collaboration demeure pour ses séries en cours de diffusion.

Courtisé par Amazon et Hulu

« Les séries de Ryan Murphy ont influencé la culture mondiale, réinventé le genre et changé le cours de l’histoire du petit écran », a déclaré dans un communiqué Ted Sarandos, directeur des contenus Netflix. « Son dévouement constant à l’excellence, sa capacité à donner une voix aux minorités, à mettre en scène un point de vue unique ou simplement à nous faire peur, imprègnent son œuvre. »

Ryan Murphy était courtisé par Amazon et Hulu, il s’est finalement laissé séduire par un contrat de cinq ans avec Netflix, suivant le modèle de Shonda Rhimes. La productrice des cultissimes Grey’s anatomy ou How to get away with murder a rejoint la plateforme de streaming pour la modique somme de 100 millions de dollars.