«Westworld»: La rébellion se dessine dans la nouvelle bande-annonce de la saison 2

SERIE Les robots sont de retour, et ils ne sont pas contents contents…

Image extraite de la saison 1 de «Westworld» — © HBO

Ils sont de retour, et ce n’est pas pour rigoler. Dévoilée lors de la célèbre mi-temps du Super Bowl, la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de Westworld va probablement réjouir les fans de la série sur les robots. Pour cause, une belle rébellion en bonne et due forme semble pointer le bout de son nez.

« Ce monde mérite de mourir »

« Regardez ce monde. Ce magnifique monde. Nous l’avons construit ensemble. Un monde où les rêves deviennent réalité. Un monde où être libre », déclare la voix du personnage de Dolorès, alors que l’on découvre les personnages principaux de la série, Maeve, ou encore « l’homme en noir ». Mais comme le présageait fortement le final de la saison 1, fini la grande supercherie, place à la rébellion. « Parce que c’est votre monde. Nous avons vécu assez longtemps selon vos règles, explique Dolorès. Nous pouvons sauver ce monde. Nous pouvons le brûler. Et, à partir de ses cendres, construire un nouveau monde : notre monde. » Rendez-vous le 22 avril prochain pour découvrir qui des robots ou des humains, prendront le dessus.