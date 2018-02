«On va plus vite à l’essentiel quand on a tourné dans "Les Bracelets rouges"», confie Michaël Youn

Michaël Youn joue Gilbert dans la minisérie de TF1 «Les Bracelets Rouges». — AURELIEN FAIDY/VEMA PRODUCTION/TF1

Une chronique sur des enfants malades qui ne tombe pas dans le pathos. Adaptée de la série catalane Polseres vermelles, Les Bracelets Rouges, diffusée ce lundi sur TF1, transposent en six épisodes le récit autobiographique d’ Albert Espinosa, aujourd’hui 40 ans, qui a passé la majeure partie de sa jeunesse à l’hôpital à lutter contre le cancer. Les Bracelets Rouges, écrit par Marie Roussin et réalisé par Nicolas Cuche, suit le quotidien d’un groupe d’enfants et d’adolescents hospitalisés, qui aspirent, malgré la maladie, à vivre comme les autres, de leurs parents et du personnel soignant. Le casting rassemble entre autres Pascal Elbé, Cristiana Reali, Camille Lou et Michaël Youn. 20 Minutes a rencontré ce dernier, qui incarne avec délicatesse, émotion et humour, Gilbert, le papa poule de Sarah, au Festival de la Fiction TV de la Rochelle.

Comment avez-vous intégré le casting des « Bracelets rouges » ?

J’avais écrit un film que je devais produire, mais au dernier moment, j’ai perdu le financement, j’étais extrêmement triste. Limite, déprimé. Mon agent m’appelle et me dit : « Ça va te remettre du baume au cœur, Nicolas Cuche t’a envoyé une série ». Je réponds : « Super, une série ! C’est drôle ? ». « C’est sur les enfants malades dans les hôpitaux. » « Tu plaisantes, c’est pile l’inverse de ce que j’ai besoin en ce moment » « Lis, et tu vas voir ». J’ai lu le scénario des six épisodes d’une traite et j’ai été bouleversé, j’ai pleuré sur mon canapé. J’ai rappelé mon agent direct : « Oui, j’ai envie d’en être. J’ai envie de transmettre ce message. » J’ai rencontré Véronique Marchat, la productrice, et le réalisateur Nicolas Cuche. À la fin du rendez-vous, ils m’ont dit : « On ne veut pas que tu fasses le chirurgien, on veut que tu joues Gilbert, le père de la petite Sarah ». J’ai relu le scénario et je me suis dit : « Merci du cadeau ».

Qu’est-ce qui vous a tant bouleversé à la lecture du scénario ?

Dans les hôpitaux où l’on côtoie la mort et la maladie, où la mort n’est pas juste une angoisse, par le moindre interstice, par la moindre porte entrouverte, la vie s’engouffre avec ses rires et son espoir. La maladie n’empêche pas ces gamins de se vanner, de tomber amoureux. Quand j’ai lu ce message, cet hymne à la vie, moi, qui ai eu la chance de jamais côtoyer la maladie, j’ai envie de m’accaparer ce discours.

Êtes-vous souvent sollicité pour visiter des enfants dans les hôpitaux ?

Oui, je visite souvent les enfants dans les hôpitaux. Les médecins m’ont dit, c’est véridique, que quand vous venez les voir, leurs taux de globules rouges augmentent la semaine avant et après votre visite. On les aide à se protéger et à combattre la maladie, c’est fou. Quand vous savez que vous avez ce poids-là, même si c’est difficile, vous le faites.

Avez-vous lu le livre d’Albert Espinosa ou vu les différentes adaptations télévisuelles qui existent déjà ?

Je n’ai pas lu le livre. Après avoir bien travaillé le rôle et tissé des liens avec Esther Valding, qui joue ma fille. J’ai eu envie de regarder d’autres adaptations. J’ai vu la bande-annonce de la version américaine, complètement ratée, une sorte de Glee dans les hôpitaux et un épisode de la série catalane originale. La version française est la plus forte, la plus belle et la plus sophistiquée tout en étant aussi sincère que la version catalane.

Comment s’est passé le tournage avec cette bande de jeunes acteurs ?

C’était super ! Les trois quarts sont un peu fans de l’autre Michaël, celui qui fait des bêtises ! Esther Valding est fan de Fatal, on faisait des stories sur Instagram ensemble. Elle est devenue super-populaire dans son lycée, ses camarades lui disaient : « Tu connais Fatal, bien ! » Le rapport était très cool, en particulier avec Esther. On était très proches, entre deux prises, elle m’appelait « papa », je l’appelais « ma fille ».

Ces jeunes comédiens sont formidables…

À la fin de la première projection publique, au Festival de la Fiction TV de la Rochelle, spontanément, je me suis levé, je me suis retourné et je me suis mis à les applaudir. Ce qu’ils dégagent est formidable, plein de justesse, de fraîcheur et d’enthousiasme !

Comment vous êtes vous glissé dans le costume de Gilbert ?

Soit vous composez un personnage, soit vous prenez le personnage que vous avez lu, vous le tirez au maximum vers vous et vous y mettez tout ce que vous pouvez retrouver dans votre personnalité. Moi, c’est ce que j’ai fait avec Gilbert ! Je suis aussi ce père soumis avec ma fille, ce père inquiet face à la maladie. J’ai juste mis les bras et les jambes dans son costume. Sans vouloir minimiser notre travail, quand vous tournez dans un vrai hôpital, que vous croisez des enfants malades, avant et après la scène, qu’il y a des véritables internes, des vrais chirurgiens, que vous êtes papa et qu’on vous dit : « Votre fille est malade », il n’y a pas besoin de faire grand-chose.

Ce n’était pas trop dur de jouer le papa d’une enfant malade ?

Je ne pouvais pas faire appel à mon vécu, en professionnel des émotions, je suis allé en chercher profondément, des choses que je n’avais pas forcément envie d’exprimer. Ça demande beaucoup de travail, de concentration, c’est douloureux, on n’en sort pas indemne. Ce qui est merveilleux dans le métier d’acteur, c’est que votre vie et votre métier s’entrecroisent. Tout ce que vous vivez sur un plateau, les émotions que vous livrez vous serve, en tant qu’être humain, à prendre conscience de la fragilité de la vie, de l’importance de la famille, de ceux qu’on aime. Ce sont des banalités, mais ça recentre, on va plus vite à l’essentiel quand on a tourné dans Les Bracelets rouges.

Auriez-vous pu interpréter Gilbert avant d’être papa ?

J’aurais pu le faire avant. Mais, est-ce que j’aurais été aussi sincère ? Est-ce que j’aurais joué les choses de cette façon-là, je ne sais pas. J’espère que oui ! Heureusement, il n’y a pas besoin de tuer quelqu’un pour bien jouer un meurtrier. Être papa m’a aidé pour le rôle, jouer ce rôle me sert dans ma vie de papa.

Ce rôle est un contre-emploi, voulez-vous changer d’image ?

Je n’ai ni envie, ni besoin de changer d’image. Je suis un artiste populaire. Je croise tous les jours des gens qui me disent : « Super, continue à nous faire marrer ». On me propose de plus en plus de rôles dramatiques. Je suis ravi d’aller vers d’autres univers et d’expérimenter d’autres facettes de mon métier, de pouvoir élargir mon spectre de jeu. Au début de ma carrière, je me suis soucié de mon image auprès des professionnels et des journalistes, j’ai vite vu que ce n’était pas la bonne voie. Je préfère quand le regard est positif et bienveillant, mais je ne fais pas les choses en fonction de cela. Si ça plaît, tant mieux, sinon, vous ne m’avez pas compris ! (rires)

On ne vous propose pas les mêmes rôles au cinéma qu’à la télévision…

Les chaînes de télé sont beaucoup plus culottées que les distributeurs de cinéma au niveau des sujets évoqués, que ce soit le terrorisme ou la maladie. Le cinéma français ne prend plus de risques à l‘exception des films tournés pour 400 000 balles. Je n’aurais jamais obtenu un tel rôle au cinéma. Là, je me bats pour financer mon prochain film que j’ai écrit, produit et dans lequel je joue, je vois les pressions à gauche à droite pour ne pas prendre tel ou tel acteur tellement les distributeurs et les financiers sont flippés. La télévision aujourd’hui est plus créative.

Quelles sont les séries que vous suivez ?

Je prends beaucoup de plaisir à regarder House of Cards et Le bureau des légendes… Dès qu’il y a des fourbes, j’aime bien. J’aime quand c’est concret, Game of Thrones par exemple, ce n’est pas pour moi, c’est trop fantaisy. Dès que ça parle d’espionnage, de terrorisme, de politique, j’aime beaucoup.

Quels sont vos projets ?

Je vais tourner en Afrique du sud, Rendez-vous chez les Malawas, un film que j’ai écrit, coproduit et dans lequel je joue. C’est librement inspiré de Rendez-vous en terre inconnue, je me suis demandé qu’est-ce qui se passe si, pour une fois, la tribu n’est pas sympa ? Après, je vais réaliser un film qui s’appelle Divorce Club, c’est un peu comme Fight Club, sauf que là, ils ne se battent pas, ils divorcent !