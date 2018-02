James Purefoy, de «Altered Carbon»: «Je n’aimerais pas voir certaines personnes de notre époque devenir immortelles»

James Purefoy dans Altered Carbon de Netflix — NETFLIX

Altered Carbon est diffusé à partir du 2 février sur Netflix.

La série est l'adaptation du roman cyberpunk de Richard Morgan.

Dans ce futur, la conscience numérisée peut se télécharger dans n'importe quel corps.

On a passé une tête dans le futur, en 2384 pour être exact, pour rencontrer l’homme le plus vieux et le plus riche du futur (dystopique) d’Altered Carbon, le nouveau blockbuster de Netflix. James Purefoy (Following, Rome…), qui a prêté ses traits à Laurens Bancroft, un monsieur très influent âgé de 500 ans -il faudra qu’il nous dévoile son secret de jeunesse- s’est confié sur cette fresque futuriste.

Dans une chambre d’hôtel parisienne ambiance cyberpunk, l’acteur britannique nous a accompagnés dans le monde inspiré du roman de Richard Morgan pour nous parler des limites de l’immortalité et de l’intérêt de changer de corps comme on changerait de chemise. Rencontre.

Altered Carbon, série cyberpunk de Netflix. Illustrationn - NETFLIX

Qu’est-ce qui vous a donné envie de jouer dans cette série ?

Comme toujours, il n’y a pas une seule raison. Il y a le script, le showrunner, le personnage… Vous devez vous demander si vous avez envie de passer du temps à travailler sur ce projet. Le scénario d’Altered Carbon est tellement bon, le monde qu’il dépeint est tellement ambitieux et Laeta Kalogridis, tellement intelligente et empathique. Elle semblait vouloir explorer l’identité, la race, la politique de manière différente. Nous avons besoin de gens comme elle, et de séries comme celle-ci.

Le futur proposé par « Altered Carbon » est-il proche de celui que vous imaginez ?

J’aime vraiment la science-fiction quand je reconnais le monde d’aujourd’hui dans celui de demain. Les meilleurs auteurs, ceux que j’aime le plus, arrivent à le faire. J’adore quand ils extrapolent notre monde dans un autre monde, en suivant les tendances que l’on peut déjà observer. Et j’aime les voir nous mettre en garde : si nous continuons sur ce chemin, nous finirons comme ça.

A quoi ressemble le futur dont vous rêvez ?

Je pense qu’il faut regarder du côté des pays scandinaves. Les gens de ces pays ont l’air d’avoir compris que plus nous consommerons et plus nous voudrons de l’argent, plus le monde que nous obtiendrons sera proche de celui de Metropolis, Blade Runner, Altered Carbon. Il existe des dizaines de futurs dystopiques qui jettent tous un regard négatif sur le monde dans lequel nous nous apprêtons à vivre. Comme ces pays, il faudrait engager une plus grosse partie du PIB pour la cohésion sociale. Essayer de rassembler les gens plutôt que les séparer. Nous devrions observer de près ces pays pour ne pas finir comme dans Altered Carbon.

Selon vous, quels sont les avantages de l’immortalité ?

Je n’aimerais pas vivre pour toujours mais j’aimerais bien être quelqu’un d’autre, essayer un autre corps. Voir ce qu’il voit, comment il respire, voir ce qu’il y a sous la cagoule. Je suis un acteur, c’est ce que je fais en permanence. J’ai l’occasion d’être d’autres gens, donc ce ne serait pas si extraordinaire finalement.

Etre acteur ne vous permet toutefois pas de devenir une femme ou de changer de couleur de peau…

Je pourrais être pris pour jouer une femme. Eddie Redmayne l’a fait l’année dernière (il a incarné Einar Wegener, l’artiste danoise connue comme la première femme transgenre, dans The Danish Girl). En tant qu’acteur, j’ai la chance d’être quelqu’un de différent très régulièrement. Je trouve cela fascinant.

Selon certains gourous de la Silicon Valley, l’homme pourrait devenir immortel grâce à la fusion avec les machines. Est-ce un futur dont vous aimeriez être témoin ?

Je ne pense pas que l’immortalité soit une bonne chose. Elle corrompt, comme le pouvoir. Vivre 100 ans me semble idéal. Aujourd’hui, vous pouvez vivre jusqu’à 120 ans mais vous finissez aveugle, sourd. Et si vous vivez jusqu’à 120 ans avec le même corps que celui que vous avez aujourd’hui ? Ça devient plus compliqué. Le problème, c’est si l’immortalité tombe entre de mauvaises mains. Je n’aimerais pas voir certaines personnes de notre époque devenir immortelles, ce serait destructeur.

Si vous pouviez changer de peau, quel corps choisiriez-vous ?

Si je pouvais être Zinedine Zidane pendant une heure sur un terrain, ce serait génial. Ou Tracey Emin pendant 45 minutes, ce serait bien aussi. Des gens étonnamment doués dans ce qu’ils font. Elon Musk pendant une journée. Des gens brillants qui donnent l’impression que ce qu’ils font est simple. L’art est génial pour cela. Il s’agit toujours d’atteindre la simplicité.

Avez-vous des points communs avec Laurens Bancroft, votre personnage ?

Je ne suis pas trillionaire, je n’ai pas 350 ans. J’ai eu des jumeaux récemment donc j’ai le sentiment d’avoir 350 ans. Mais, je passe beaucoup de temps à regarder par la fenêtre pour réfléchir, à simplement contempler, lire, explorer des mythes, lire des morceaux de l’Ancien Testament. Et on se demande : comment on se sent après un certain temps ? A-t-on besoin de ce dont Laurens Bancroft a besoin pour ressentir les choses plus intensément ? Est-ce que ça devient une drogue ? A mon avis, oui, surtout si on vit dans un monde aussi vide que le sien. Il n’a pas l’air de passer beaucoup de temps à méditer. Il est obsédé par l’accumulation de richesses, et c’est tout.