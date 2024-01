La nouvelle course à la Lune prend du retard. Après l’échec de Peregrine, l’alunisseur qui devait marquer le retour d’un engin américain sur la Lune, c’est au tour des deux prochaines missions Artemis d’être retardées, comme l’a annoncé la Nasa mardi. Initialement prévue pour fin 2025, Artemis 3, qui marquera le retour des humains sur notre satellite naturel pour la première fois depuis la dernière mission Apollo, en 1972, a été reportée à septembre 2026. Artemis 2, consistant à envoyer un équipage en orbite autour de la Lune afin de préparer Artemis 3, n’aura pas lieu cette année comme prévu mais en septembre 2025, d’après la Nasa.

Si les retards sont légion dans le domaine spatial, pour Francis Rocard, responsable des programmes d‘exploration du système solaire au Cnes (Centre national des études spatiales), il faut distinguer les missions Artemis 2 et 3. Selon lui, le report d’Artemis 3 « n’est pas surprenant ». Evoquant 2025 comme une « date plus politique qu’autre chose », l’astrophysicien de formation pointe le retard pris par l’entreprise SpaceX, sur laquelle les deux prochaines missions lunaires reposent en grande partie. L’entreprise d’Elon Musk a été choisie par la Nasa pour développer l’alunisseur des missions Artemis, qui sera un dérivé de son vaisseau Starship. « Aujourd’hui, le souci de SpaceX n’est pas encore la récupération du premier étage, c’est d’abord de faire voler son Starship, et ça n’a pas encore marché », expose l’expert. Le deuxième vol de test du Starship, que l’on peut qualifier d'« échec réussi » car de nombreux objectifs ont été atteints, s’était conclu par la destruction des deux étages.

Priorité à la sécurité

Et même si un succès est attendu au prochain vol test du Starship, « on est très loin de la fin de l’histoire », d’après Francis Rocard. SpaceX doit encore apprendre à maîtriser l’atterrissage du premier étage et la cadence de lancement qu’imposeront les missions lunaires, le vaisseau emportant les astronautes vers la Lune devant être ravitaillé en carburant directement dans l’espace par plusieurs cargos. « Il faut entre six, huit, dix [voire plus] Starship pour une mission sur la Lune, avec à chaque fois un atterrissage sur le pas de tir, un remplissage rapide en ergols, un nouveau deuxième étage et on repart, explique Francis Rocard. Cela fait un tir tous les quinze jours, c’est fou. » Un autre défi sera de maîtriser le ravitaillement en ergol en orbite, ce qui n’a jamais été fait.

Quant à Artemis 2, son report est plus surprenant pour notre expert car il s’agit de la version habitée d’Artemis 1, lancée le 16 novembre 2022 avec succès. Il semble toutefois compréhensible : « Avec les petites anomalies détectées sur Artemis 1, notamment sur le bouclier thermique, la Nasa privilégie la sécurité et elle ne veut prendre aucun risque à partir du moment où il y a des hommes à bord. » D’autant qu’il n’y a plus urgence : « A partir du moment où Artemis 3 est reportée, il n’y a aucun intérêt à lancer Artemis 2 coûte que coûte. » C’est d’ailleurs l’argument avancé par la Nasa elle-même mardi, qui a justifié sa décision de reporter les missions lunaires par des questions de « sécurité des équipages ».

Starship, le facteur déterminant

Pour l’heure, il est impossible de savoir si les nouveaux délais annoncés par la Nasa seront tenus. « Tout dépend de ce qui se passera sur le Starship, expose Francis Rocard. La Nasa voit à court terme avec SpaceX, donc il y a beaucoup d’incertitudes sur le calendrier. La Nasa ne veut pas l’exprimer comme ça, elle évoque aussi des problèmes sur les combinaisons spatiales pour justifier le report, mais SpaceX est son maillon faible. » Le GAO, la Cour des comptes américaine, vise ainsi un lancement début 2027 pour Artemis 3.

Cet allongement du calendrier pour les missions Artemis peut-il mettre la Nasa en concurrence directe avec la Chine, qui ambitionne d’envoyer des hommes sur la Lune d’ici à 2030 ? « Au Congrès, la Nasa met en avant l’argument que si on n’avance pas vite, on va se faire doubler par les Chinois », fait remarquer le responsable des programmes d‘exploration du système solaire. Mais l’agence spatiale américaine devrait tout de même être la première à reposer le pied sur la Lune. « La Chine avance vite, avec une fiabilité étonnante, mais on a encore un peu de marge, rassure Francis Rocard. Il faut tout de même avancer vite. »

Les difficultés de SpaceX pourraient en revanche profiter à Jeff Bezos et sa société Blue Origin, concurrents directs d’Elon Musk. « Plus Artemis 3 et SpaceX reculent, plus Blue Origin, qui est en train de fabriquer son propre système d’alunissage, est dans la course », estime notre expert. Si les missions Artemis 3 et 4 ont été attribuées à SpaceX et Artemis 5 et 6 à Blue Origin, « la question du remplacement de SpaceX par Blue Origin pourrait venir à se poser si la société d’Elon Musk prend trop de retard. Ce n’est pas pour tout de suite, mais la question pourrait se poser », conclut Francis Rocard. Le compte à rebours vers la Lune est lancé.