Huit ou neuf planètes, peut-être plus, dans notre système solaire ? Les astronomes n’ont pas encore tout à fait tranché le débat qui fait tourner les instituteurs en bourrique. Ce dont ils sont sûrs en revanche, c’est qu’il y en avait davantage au départ et que la géante gazeuse Jupiter l’a échappé belle.

Mais alors pourquoi certaines planètes se désintègrent à la fleur de l’âge quand d’autres survivent des milliards et des milliards d’années ? Pour le savoir, une équipe de chercheurs du CNRS a braqué l’intrépide télescope spatial James Webb sur une « pouponnière d’étoiles » de la riche nébuleuse d’Orion.

Plus exactement sur un système planétaire naissant, situé à 1.300 années-lumière de la Terre, et qui répond au nom barbare de « d203-506 ».

Dans une publication qui fait ce jeudi la une de la revue internationale Science, ils livrent leurs conclusions et désignent l’un des facteurs déterminants qui arbitre ce « Koh-Lanta planétaire » pour la survie : il s’agit des « étoiles massives ».

D’une durée de vie éphémère à l’échelle de l’univers, ces étoiles « dix fois plus massives que le Soleil et surtout 100.000 fois plus lumineuses » projettent leur puissant rayon ultraviolet sur les planètes alentour. « Elles éclairent les embryons de systèmes planétaires et en faisant cela, elles sélectionnent les planètes. En particulier elles peuvent empêcher, en dissipant leur matière, la formation de certaines planètes, celles comme Jupiter par exemple qui contiennent beaucoup de gaz », explique Olivier Bernié, directeur de recherche CNRS à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse (Irap) et coauteur de l’article.

Jupiter sauvée par le soldat Soleil

Selon le spécialiste, des étoiles massives ont sévi, au tout début, dans notre propre système solaire. « Elles ont disparu il y a des milliards d’années mais on en voit encore des traces dans les météorites », dit-il. Elles ont donc braqué leur « rayon laser » sur des planètes aujourd’hui devenues poussières qu’on ne baptisera jamais.

Mais Jupiter, qui prêtait le flanc, a bénéficié d’un bon « bouclier ». L’effet des étoiles massives, favorable ou destructeur, dépend en effet aussi de « la masse de l’étoile centrale du système planétaire ». Autrement dit si notre Soleil n’avait pas été si gros, Jupiter ne serait pas là. Dans « d203-506 », dont l’astre est plus faiblard, elle n’aurait eu aucune chance.

Les chercheurs vont maintenant se tourner vers d’autres « pouponnières » pour affiner leurs résultats et continuer de percer le mystère de l’origine des mondes.