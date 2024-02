Décollage vers la Lune réussi. Une fusée Falcon 9 de SpaceX transportant un alunisseur privé américain a été lancée avec succès depuis la Floride ce jeudi matin, à 7h06 heure française. L’engin de type Nova-C et baptisé Odysseus est développé par l’entreprise texane Intuitive Machines, fondée en 2013. La mission, nommée IM-1, ouvre la voie à une nouvelle tentative d’alunissage des Etats-Unis, un mois après l’échec de Peregrine, l’atterrisseur lunaire de la société Astrobotic qui avait dû abandonner sa mission après plusieurs problèmes techniques.

Une première tentative de lancement avait dû être abandonnée mercredi matin à la suite d’un problème de température du méthane d’Odysseus. L’opération est plus délicate que les décollages habituels de SpaceX, qui doit remplir l’alunisseur de son carburant cryogénique (méthane et oxygène liquides) juste avant de remplir sa propre fusée.

Une mission potentiellement historique

Si tout se passe comme espéré, l’atterrisseur tentera de se poser sur la Lune le 22 février. La caméra EagleCam sera larguée pendant la descente de l’alunisseur afin de filmer son atterrissage. La destination de l’engin prévue est un cratère près du pôle Sud de notre satellite naturel, encore peu exploré mais important pour la Nasa : c’est là qu’elle souhaite faire atterrir ses astronautes à partir de 2026 au plus tôt dans le cadre des missions Artemis.

Si l’objectif de la mission IM-1 est atteint, il s’agirait du premier atterrissage d’un engin américain sur la Lune depuis la fin du programme Apollo, il y a plus de cinquante ans. Intuitive Machines serait également la première société privée à réussir à se poser sur notre satellite. Cette mission est d’autant plus importante que l’Inde et le Japon ont récemment réussi à se poser sur la surface lunaire, ce qu’ont échoué à faire plusieurs entreprises privées.

Préparer les missions Artemis

L’alunisseur emporte six cargaisons privées, dont des sculptures de l’artiste contemporain Jeff Koons représentant les phases de la Lune. Mais il transporte surtout six instruments scientifiques de la Nasa, principale cliente pour ce voyage.

La mission s’inscrit dans un nouveau programme nommé CLPS (Commercial Lunar Payload Services), mis sur pied par l’agence spatiale américaine, qui a chargé des sociétés privées d’emporter sur la Lune du matériel scientifique afin d’y préparer le retour d’astronautes.