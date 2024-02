On célèbre ce samedi le Nouvel An lunaire, placé sous le signe ô combien mythologique du dragon. C’est le seul signe astrologique chinois qui repose sur un animal imaginaire, au milieu des lapins, buffles et autres singes. Car – disons-le de suite-, les dragons n’ont jamais existé, malgré les innombrables légendes qui sont apparues depuis l’Antiquité. Symbole de sagesse en Asie, du mal incarné en Europe, ou héroïne au grand cœur dans la saga Shrek, ces êtres ont toujours fasciné. Au point de voir des dragons à peu près n’importe où…

« Les crânes des ours des cavernes peuvent évoquer des crânes de dragon, c’était des animaux impressionnants, avance par exemple Olivier Lascar, journaliste à Sciences et Avenir qui a déjà travaillé sur le sujet. Il y a une caverne en Autriche où un crâne d’ours préhistorique a été retrouvé, et comme il y avait une légende locale de dragon, ça a donné un coup de fouet au mythe. C’est caractéristique des découvertes faites dans l’histoire de fossiles, d’ossements, et qu’on ne savait pas bien à qui les attribuer. Les dragons étaient des grilles de lecture faciles. »

La place du fantastique

L’exemple des ptérosaures au 19e siècle est édifiant en ce sens. Alors que Georges Cuvier, le père de la paléontologie, reconstruit le premier squelette de ce reptile volant ayant vécu aux temps des dinosaures, d’autres fossiles apparaissent. « Ça a réactivé le mythe du dragon, rappelle le journaliste. On se disait : "Si les ptérosaures volaient à une époque, pourquoi ne volaient-ils pas au Moyen Age, et les chevaliers les auraient éradiqués." Ça montre comment le fantastique avait une place dans l’organisation du monde jusqu’à récemment, ce sont des ingrédients nécessaires à la psychologie humaine, à réenchanter le monde, à donner de la spiritualité à ce qui nous entoure. »

Le dragon se distingue des animaux ordinaires et entre dans le registre du fantastique par son côté magique. Il est pourtant doté de caractéristiques, imaginaires mais réalistes. En Occident, il est souvent représenté crachant du feu, bien sûr, ayant quatre pattes, une paire d’ailes et un corps trapu recouvert d’une épaisse peau écailleuse. Il existe ainsi sur Terre plusieurs espèces animales qui possèdent une des caractéristiques propres aux dragons. Tour d’horizon de ces presque-dragons…

Les lézards volants, modèles miniatures

Dans les jungles d’Asie du Sud-Est vivent les dragons volants, des lézards arboricoles qui, fautent de voler, peuvent planer sur une distance allant jusqu’à 30 mètres, grâce à une membrane reliant leurs membres antérieurs et postérieurs. Bien plus petit que les animaux mythologiques dont ils tirent leur nom (ils font la taille d’un stylo), les dragons volants sont tout de même de redoutables prédateurs, notamment pour les fourmis dont ils raffolent.

Un lézard volant en Indonésie - ARDEA/MARY EVANS

Les varans de Komodo ont la peau dure

Egalement appelés dragons de Komodo, on ne retrouve cette espèce que dans quelques îles d’Indonésie centrale. Avec jusqu’à 3 mètres de long, ce sont les plus grands lézards sur Terre. Un de leur principal atout est leur peau recouverte d’écailles et de plaques osseuses, nommées ostéoderme, qui créent une véritable cotte de mailles pour se protéger des attaques. « Au Moyen Age, des peaux de crocodiles [ostéodermes comme les varans] étaient vendues comme des peaux de dragons », note Olivier Lascar.

Quatre pattes et des ailes pour les hoazins

Une des principales limites biologiques à l’existence des dragons est leur configuration morphologique, avec quatre pattes et une paire d’ailes. Il n’existe pas d’oiseaux se déplaçant à quatre pattes car, dans l’évolution, ceux-ci ont perdu leurs membres antérieurs au profit de leurs ailes. Certains ont toutefois conservé des crochets au niveau de leurs ailes, comme les hoazins. Les poussins de ces volatiles originaires du bassin amazonien peuvent progresser à quatre pattes en escaladant, notamment pour escalader une berge ou grimper à un arbre, et possèdent une coordination digne d’un quadrupède, comme l’a montré la chercheuse Anick Abourachid, du Museum d’histoire naturelle de Paris, dans un article paru en 2019.

Un Hoazin déployant ses ailes au Pérou - Gerard Lacz

Les cobras cracheurs de venin, aussi dangereux que le feu

Si les gerbes de flammes des dragons de Daenerys Targaryen dans Game of Thrones sont clairement là pour botter les fesses de ses adversaires, le crachat des cobras n’est fait que pour se défendre. Situées sous leurs crochets venimeux, des fentes permettent à ces serpents de projeter un venin jusqu’à deux mètres devant eux qui aveugle ses assaillants et leur permettent de s’enfuir. Si elles n’ont aucun effet sur la peau, les neurotoxines du cobra cracheur sont extrêmement dangereuses pour l’œil humain et peuvent entraîner une cécité définitive.

Ces espèces, communes en Afrique australe, en Inde et en Asie du Sud-Est, sont longtemps restées un mythe pour les Européens. Un peu comme les dragons. « Un voyageur européen qui aurait fait le voyage en Australie et qui aurait raconté sa rencontre avec un ornithorynque aurait tous les ingrédients pour créer un animal fantastique, imagine Olivier Lascar. Puis, des siècles plus tard, des naturalistes le décrivent scientifiquement et le sorte du bestiaire des animaux fantastiques. » Ce fut le cas pour les cobras cracheurs de venin au 19e siècle. Mais pas pour les dragons, qui, s’ils n’ont jamais foulé la surface de la Terre, continuent de peupler l’esprit des humains.