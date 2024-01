Un des derniers essais sur le modèle de test d’Ariane 6, installé sur le pas de tir à Kourou (Guyane), a été réalisé mardi. Les équipes « ont achevé avec succès la déconnexion et la rétraction des systèmes cryogéniques, indique ArianeGroup. Ces opérations sont nécessaires pour commencer le démantèlement du modèle d'essai et laisser place au premier modèle de vol. »

Dans quelques semaines, l’engin, qui a subi toute une batterie d’examens ces derniers mois, laissera en effet sa place à la fusée inaugurale d’Ariane 6, en train d’arriver morceau par morceau en Guyane depuis l’Europe. Les boosters, fabriqués dans les usines de Saint-Médard-en-Jalles près de Bordeaux, sont déjà sur place. D’autres parties, comme l’étage principal de la fusée, fabriqué aux Mureaux (Yvelines), sont en cours de finalisation et quitteront leur site industriel d’ici à quelques jours.

En visite sur le site d’ArianeGroup des Mureaux mardi, 20 Minutes a eu l’occasion d’échanger avec plusieurs responsables du programme Ariane 6. L’occasion de faire le point sur le lancement inaugural de la fusée, toujours espéré cet été, avec quatre ans de retard. Initialement prévu en 2020, le premier vol d’Ariane 6, conçu pour affronter la concurrence du lanceur américain Space X, a en effet été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19 et de difficultés de mise au point.

Quand le lancement inaugural est-il espéré ?

ArianeGroup, le constructeur, Arianespace (sa filiale commerciale) et l’ESA (l’agence spatiale européenne) visent toujours un lancement cet été, entre le 15 juin et le 31 juillet. L’ESA espère pouvoir annoncer une date précise courant avril, au milieu d’une série de rendez-vous cruciaux. « Le matériel [du lanceur] est en train d’arriver sur place, explique Toni Tolker-Nielsen, directeur du transport spatial à l’ESA. Ce qui va déterminer quand on installe le lanceur sur le pas de tir, ce sera le "dégagement" du spécimen de test qui occupe la place en ce moment, sachant que la campagne de lancement du modèle de vol devrait commencer le 8 avril ». Une « revue générale de qualification du lanceur » aura alors lieu, qui devra formuler ses « recommandations » lors d’un board de l’ESA « fin avril. » « Si tout va bien, nous aimerions annoncer la date du vol inaugural avant le board » ajoute Toni Tolker-Nielsen.

Le directeur du transport spatial à l’ESA se dit « très confiant. » « Nous sommes dans une très bonne situation : depuis six mois, le planning a été stable, et nous avons retiré énormément de risques avec tout le "testing" réalisé, à la fois à Kourou et à Brême (Allemagne) sur l’étage supérieur de la fusée. » Toni Tolker-Nielsen rappelle au passage qu’il s’agit bien d’un vol inaugural, « pas un test flight. » « Notre approche n’est pas de savoir si ça va marcher ou pas, on ne se dit pas que si le lanceur explose en vol, on aura appris quelque chose. Tout a été vérifié pour que ce soit un succès ; si c’est un échec, ce sera vraiment grave. »

Que va embarquer la fusée inaugurale Ariane 6 ?

Le vol inaugural d’Ariane 6 sera opéré par l’Agence spatiale européenne. L’ESA a lancé un « appel à manifestation d’intérêt » pour des projets de démonstrateurs académiques et industriels, qui prendront la forme de « cubesats », ces petits satellites de forme cubiques, et qui seront installés sous la coiffe d’Ariane 6. Combien ? Il y en aura certainement un peu plus d’une dizaine, nous a-t-on glissé.

Combien de vols sont-ils prévus cette année ?

Deux. Un second vol d’Ariane 6 est en effet programmé « après l’été », a annoncé François Deneu, directeur du programme Ariane 6 pour ArianeGroup. Il embarquera un gros satellite qui sera positionné en orbite basse. Face à l’impatience des clients qui attendent pour que leur mission soit lancée le plus vite possible, le programme Ariane 6 va devoir monter en puissance rapidement. « Les clients pour ce nouveau lanceur sont nombreux, puisque Arianespace a déjà 28 commandes dans son carnet, indique Franck Huiban, directeur des programmes civils chez ArianeGroup. Avant même le premier vol, nous savons donc déjà que nous devons en faire 28. » « Nous aurons six lancements d’Ariane 6 en 2025 et huit en 2026 » annonce Toni Tolker-Nielsen. « Ensuite, nous prévoyons de nous stabiliser à neuf, dix lancements par an ». ArianeGroup évoque même la possibilité de « douze » lancements annuels, quand Ariane 5 ne pouvait en proposer que cinq à six.

Qui sont les clients d’Arianespace ?

L’Agence spatiale européenne, évidemment, mais aussi des clients privés, comme Amazon, intéressé par Ariane 6 pour son projet de constellation de satellites Kuiper (connexion internet par satellite). « Il y a d’autres projets de constellations, commerciales, institutionnelles, qui se développent », ajoute Franck Huiban, notamment la constellation de satellites pour une connectivité sécurisée Iris (infrastructure de résilience, d’interconnectivité et de sécurité par satellite) de l’Union européenne, en réponse au projet Starlink de Space X. « On voit comment le marché s’est transformé en une quinzaine d’années, en passant de satellites individuels en orbite géostationnaire, vers des projets de constellations qui sont très variés. » Ces clients « voudraient plus de lanceurs, plus vite », note encore Franck Huiban, « ce qui montre le dynamisme du marché » qui devient de plus en plus concurrentiel avec les lanceurs privés.

Et après ?

La successeur d’Ariane 6 n’est pas encore connue. Mais les responsables des programmes spatiaux planchent évidemment déjà sur le sujet. « La fusée qui remplacera Ariane 6 sera réutilisable », peut ainsi annoncer Toni Tolker-Nielsen, « et avec une empreinte CO2 réduite. » L’ESA « commence à réfléchir au système d’atterrissage », notamment au fait de le positionner à Kourou, ou en mer.