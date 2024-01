Derrière SpaceX, les acteurs du new space cherchent à se faire une place

Entre le regain d’intérêt pour la Lune entraîné par les missions Artemis, les projets de stations spatiales russe, chinoise ou privée et le développement du tourisme spatial, la course à l’espace est bel est bien relancée. Mais, cette fois-ci, elle n’est pas qu’une affaire d’agences nationales.

Depuis le début des années 2000, de nouveaux acteurs, financés par des fonds privés, ont émergé, formant le « new space ». « Ils ont des modèles économiques différents ou des manières de faire du spatial un peu différentes de ce qui se faisait auparavant », développe Paul Wohrer, chercheur spécialisé dans les questions spatiales à l’Institut français des relations internationales (Ifri). Devenues indispensables pour les agences spatiales, ces entreprises essayent de se positionner sur le marché très dynamique du spatial en développement leurs « produits » phares. SpaceX, Blue Origin, Axiom Space… 20 Minutes fait un tour d’horizon des acteurs de ce secteur à suivre.

SpaceX

Fondée en 2002 par le milliardaire Elon Musk, SpaceX est « l’acteur industriel du spatial le plus important du monde, d’après Paul Wohrer. Ils ont lancé plus de fusées en quatorze ans, depuis 2010, que l’Europe n’a lancé de fusées Ariane depuis les débuts du programme en 1979. L’entreprise a le quasi-monopole sur les lancements de satellites commerciaux. A l’heure actuelle, plus de la moitié des satellites en orbite autour de la Terre appartiennent à SpaceX ». L’entreprise d’Elon Musk a ainsi lancé sa fusée emblématique, la Falcon 9, 96 fois en 2023, principalement pour sa constellation de satellites d’accès à Internet Starlink, projet phare de SpaceX. Son lanceur, surmonté de la capsule Crew Dragon, emmène vers la Station spatiale internationale (ISS) des astronautes américains et étrangers, notamment européens, japonais et russes.

SpaceX s’est ainsi rendu « complètement indispensable à beaucoup d’acteurs du spatial, notamment la Nasa et l’US Air Force », explique Paul Wohrer. L’entreprise a par exemple été choisie par Nasa pour développer l’alunisseur des missions habitées Artemis III et IV, qui sera un dérivé de sa fusée Starship, encore en phase de développement et de test.

Si l’entreprise d’Elon Musk est si indispensable, c’est parce qu’elle « maîtrise certaines technologies que beaucoup d’acteurs ne maîtrisent pas », confie notre expert. SpaceX, « qui fait absolument tout elle-même en interne, des lanceurs aux satellites », a notamment réussi à développer des lanceurs réutilisables, qui reviennent se poser sur le pas de tir ou sur une barge en mer.

Blue Origin

Blue Origin, créée en 2000 par Jeff Bezos, essaye de se positionner sur les mêmes domaines que SpaceX. La société développe notamment l’alunisseur Blue Moon et a remporté un contrat de la Nasa pour Artemis V. « Dans la réalité, pour l’instant, SpaceX et Blue Origin ne sont pas tout à fait en concurrence, nuance Paul Wohrer. Blue Origin, malgré certaines réussites technologiques, a eu un développement extrêmement lent, beaucoup plus lent que ce à quoi on aurait pu s’attendre. Ils sont un peu des suiveurs et, à l’heure actuelle, ils n’apparaissent pas comme un concurrent viable de SpaceX. »

Blue Origin se positionne également sur le créneau du tourisme spatial grâce à sa fusée New Shepard, dont le lanceur est réutilisable. Depuis son premier vol habité le 20 juillet 2021, elle a envoyé 31 personnes dans l’espace, pour des voyages de quelques minutes. « La société de Jeff Bezos fait du tourisme suborbital, c’est-à-dire que vous montez et vous redescendez tout de suite après, là où SpaceX propose du tourisme orbital, où on reste dans l’espace pendant plusieurs jours », détaille Paul Wohrer. Mais Blue Origin a été plombée par un accident en 2022, lors d’une mission non habitée, qui avait cloué au sol sa fusée pendant près d’un an. L’entreprise du patron d’Amazon s’avère tout de même être « un acteur qui prend de l’importance, selon le chercheur. Ils sont très bien financés et ont des experts en interne, donc leurs difficultés ne veulent pas dire qu’ils ne réussiront pas ».

Virgin Galactic

Virgin Galactic, qui propose des vols touristiques suborbitaux à bord de son VSS Unity, est un autre acteur du new space qui fait beaucoup parler de lui. Fondée par l’ex-patron de Virgin, Richard Branson, en 2004, la start-up s’est « démarquée avec un assez grand nombre de vols », d’après Paul Wohrer. Depuis son premier vol commercial, le 29 juin 2023, elle a déjà envoyé six groupes de personnes dans l’espace.

Mais ces succès ne sont pas suffisants pour permettre à Virgin Galactic d’être vraiment concurrentielle, pour le spécialiste des questions spatiales : « Toutes leurs opérations reposaient sur un lanceur tiré depuis un avion. Cet aspect du business qu’ils souhaitaient développer n’a pas vraiment fonctionné, il y a eu beaucoup d’échecs, ça a été très compliqué et très cher. Donc ils sont quand même très loin derrière, et je ne sais même pas s’ils peuvent encore être considérés comme étant dans la course. »

Axiom Space

Acteur fondé en 2016, Axiom Space « se positionne clairement sur le secteur du vol habité, sur tout ce qui tourne autour du support-vie des astronautes, selon Paul Wohrer. Ils veulent construire leur propre station spatiale et ont réussi à obtenir des contrats de la Nasa pour des modules de l’ISS ». L’entreprise a également été choisie pour développer les combinaisons des astronautes pour les missions Artemis.

Axiom Space opère aussi des vols privés pour des astronautes à destination de l’ISS. Mi-janvier, elle a ainsi envoyé des astronautes dans la Station spatiale internationale par l’intermédiaire de SpaceX.

Rocket Lab

D’origine néo-zélandaise et désormais hébergée en Californie « pour pouvoir accéder au plus grand marché mondial, celui des Etats-Unis », Rocket Lab est une vraie « success story assez inattendue », décrit Paul Wohrer. Son lanceur Electron, développé pour envoyer en orbite basse des charges légères à moyennes, « est le projet d’une personne, d’un seul homme [Peter Beck], qui a réussi à fabriquer une fusée très innovante : beaucoup de sous-systèmes fonctionnent avec des batteries électriques, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Ils impriment en 3D, ils font leur lanceur avec des fibres de carbone, c’est de la très haute technologie, très avancée », détaille le spécialiste.

Rocket Lab a rapidement su se démarquer, notamment grâce à sa fiabilité. Le 27 janvier, l’entreprise a effectué son 43e vol, un chiffre « énorme par rapport aux autres petits lanceurs, admire Paul Wohrer. Ils ont réussi à créer quelque chose qui marche, et c’est ça qui compte dans le spatial ». Forte de son succès, Rocket Lab développe une fusée plus grosse, la Neutron. « Ils sont en train de monter en puissance, donc c’est vraiment un acteur à surveiller », conclut le chercheur.