Après une mission historique, l’hélicoptère de la Nasa sur Mars ne volera p

La Nasa a annoncé ce jeudi la fin de la mission de son petit hélicoptère sur Mars, nommé Ingenuity, après que celui-ci a endommagé au moins une de ses pales de rotor lors de son 72e et dernier vol. « Ce que Ingenuity a accompli dépasse largement ce que nous pensions possible », a souligné dans une vidéo le patron de la Nasa, Bill Nelson. L’hélicoptère « a ouvert la voie à de futurs vols dans notre système solaire ».

Ingenuity était devenu en 2021 le premier appareil motorisé à effectuer un vol sur une autre planète. Lors de son 72e vol, la semaine dernière, l’hélicoptère avait atteint une altitude de 12 mètres, mais la communication s’était brutalement interrompue peu avant son atterrissage. Elle avait finalement pu être rétablie mais les équipes de la Nasa ont pu constater quelques jours plus tard des dommages sur une pale de rotor. « Nous étudions la possibilité que la pale ait pu heurter le sol », a déclaré Bill Nelson.

Jusqu’à 24 mètres d’altitude !

L’hélicoptère n’est désormais « plus capable de voler », a confirmé la Nasa dans un communiqué, en précisant que les causes de l’interruption des communications étaient encore étudiées. Ingenuity ne devait à l’origine décoller que cinq fois, mais la mission a dépassé toutes les attentes. Au total, l’hélicoptère a parcouru quelque 17 kilomètres et volé jusqu’à une altitude de 24 mètres.

Il était arrivé sur Mars avec le rover Perseverance, dont la mission est de trouver des traces de vie microbienne ancienne sur Mars. Il a ainsi pu jouer le rôle d’éclaireur aérien pour aider son compagnon à roues. Sa longévité est remarquable, notamment sachant qu’il devait survivre aux nuits glaciales martiennes, en se réchauffant grâce à des panneaux solaires chargeant ses batteries la journée.