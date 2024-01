A vos agendas ! Alors que les amateurs d’espace auront de quoi se mettre sous la dent cette année, les mordus d’astronomie ne seront pas non plus en reste. En plus des habituelles pluies d’étoiles filantes des Perséides, dont le pic sera atteint entre le 10 et le 12 août, et des Géminides, courant décembre, l’année 2024 s’annonce riche en phénomènes à observer. 20 Minutes vous dresse la liste de ce qu’il ne faut pas rater.

8 avril : éclipse solaire totale en Amérique du Nord

Le 8 avril, la Lune passera entre la Terre et le Soleil, projetant son ombre sur une partie de notre planète. Si l’éclipse ne sera pas visible depuis la France, les petits chanceux qui se trouveront en Amérique du Nord pourront observer un spectacle « fantastique », d’après Olivier Las Vergnas, astronome et président de l’Association française d’astronomie (Afa) : « Si on est sur ligne de centralité (la zone où l’éclipse est totale), on verra la Lune recouvrir entièrement le Soleil, pendant quelques secondes à quelques minutes. A ce moment-là, on voit la couronne du Soleil, c’est-à-dire le rayonnement solaire autour de la Lune, puis notre satellite se déplace et le Soleil ressort de l’ombre. C’est extraordinaire comme sensation, on sent la nuit qui tombe en plein jour, l’ambiance change ». Les radiations solaires pouvant causer des dommages irréversibles aux yeux, il est essentiel de s’équiper de lunettes spéciales (les lunettes de soleil n’ont aucune utilité dans ce cas) et de ne pas regarder directement le Soleil sans.

Si vous voulez vivre ce phénomène sans aller à l’autre bout du monde, il faudra attendre le 12 août 2026. Une éclipse solaire sera « totale de l’Islande à l’Espagne et le cône d’ombre passera autour de la France », où elle ne sera que partielle mais restera importante au regard du fort degré d’obscurité, explique Olivier Las Vergnas.

21 avril : comète 12/P Pons-Brooks

Découverte pour la première fois en 1812, la comète 12/P Pons-Brooks pourrait faire le bonheur des petits et des grands. Mais pourrait seulement : la visibilité des comètes est impossible à prédire, même quelques mois à l’avance. C’est autour du 21 avril que Pons-Brooks brillera le plus, la rendant plus susceptible d’être vue sans matériel. Elle sera tout de même « à la limite de l’œil nu, prévient Olivier Las Vergnas. Mais il faut essayer ! Si elle est visible, ce sera dans un ciel parfaitement noir ». L’astronome y va de son petit conseil pour passer une bonne soirée et essayer d’apercevoir l’objet céleste : « La panoplie idéale pour les comètes, c’est la chaise longue, la cafetière et la paire de jumelles. Elles ne sont pas faciles à voir, il faut s’habituer à l’obscurité, savoir où elles sont et avoir un gros champ d’observation ».

21 août : occultation de Saturne par la Lune

Si les occultations de Saturne sont fréquentes, celle que l’on pourra observer le 21 août au petit matin promet d’être exceptionnelle, à condition d’être équipé d’un petit télescope. « C’est vraiment quelque chose de super, s’extasie le président de l’Afa. On voit l’anneau de Saturne mangé par la Lune. Ça ressemble à une bague avec une perle qu’on voit disparaître sur le bord de la Lune. C’est vraiment à ne pas rater. » A l’œil nu, vous pourrez voir Saturne se rapprocher de notre satellite, mais une fois très proche de la lumière, la planète sera plus difficilement visible.

12 octobre : comète C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas

En octobre, et plus particulièrement le 12, date à laquelle elle passera au plus proche de la Terre, les observateurs les plus curieux pourront peut-être observer la comète C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, découverte en février 2023. Comme pour Pons-Brooks, il est impossible de savoir si elle sera très visible ni à quoi elle ressemblera, mais vous pourrez tout de même la chercher au ras de l’horizon sud-ouest. Etant annoncée plus brillante que la première, « ça vaut le coup d’essayer de la voir », conseille Olivier Las Vergnas. La méthode est la même que pour la comète Pons-Brooks, ce sera donc l’occasion de ressortir votre trio de choc chaise longue, cafetière et jumelles. « On peut s’entraîner avec Pons-Brooks pour tenter d’observer celle-là », suggère même l’astronome.

Une année à aurores boréales ?

Le clou du spectacle de cette année 2024 reste la probabilité de voir des aurores boréales depuis la France, comme cela s’est déjà produit l’année dernière. En 2024, le Soleil, qui fonctionne sur un cycle de onze ans, sera à son pic d’activité, ouvrant ainsi la voie à d’éventuelles aurores boréales. « Elles sont complètement imprévisibles, mais il se peut qu’il y ait une alerte et qu’on puisse en voir en France, se réjouit notre astronome. Il faut surveiller les sites qui annoncent les éruptions solaires et guetter le ciel deux ou trois jours plus tard. Il faut regarder vers le nord et être vraiment dans le noir pour pouvoir observer ce phénomène. »