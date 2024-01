Fin du voyage pour Peregrine. Dans un communiqué publié dimanche, la start-up Astrobotic a annoncé que son appareil, qui devait atterrir sur la Lune, « [se dirigeait] vers la Terre » et « brûlera probablement dans l’atmosphère » de notre planète.

« Même si nous pensons que l’appareil pourrait fonctionner pendant encore plusieurs semaines et pourrait potentiellement surélever son orbite pour éviter la Terre, nous devons prendre en considération les anomalies du système de propulsion et utiliser les capacités embarquées du véhicule pour mettre fin à la mission de manière responsable et sûre », indique l’entreprise dans son communiqué.

Souhaitant « protéger les satellites en orbite terrestre et s’assurer de ne pas créer de débris dans l’espace cislunaire », la zone entre la Terre et l’orbite de la Lune, Astrobotic a « pris la difficile décision de maintenir la trajectoire actuelle de l’appareil » vers la Terre et de le laisser se consumer lors de sa rentrée atmosphérique.

La mission avait décollé le 8 janvier depuis Cap Canaveral, en Floride, marquant avec succès le premier vol de la fusée Vulcan Centaur du groupe industriel ULA, qui regroupe Boeing et Lockheed Martin. Le vaisseau spatial avait toutefois subi plusieurs incidents, dont une fuite de carburant, qui ont conduit ses concepteurs à exclure un alunissage.

Des instruments tout de même fonctionnels

L’appareil se trouve actuellement sur une trajectoire entre la Terre et la Lune et Astrobotic avait indiqué tout mettre en œuvre pour allonger sa durée de vie au maximum et permettre à ses instruments embarqués de collecter et transmettre des données. « Toutes les charges utiles censées s’allumer et communiquer l’ont fait et ont même atteint des objectifs scientifiques », a indiqué la start-up. Outre du matériel scientifique pour la Nasa, Peregrine transporte des marchandises destinées à des clients privés, notamment une canette de boisson sportive ainsi que des cendres et de l’ADN d’êtres humains et d’animaux.

Cette mission très prometteuse devait marquer le premier atterrissage d’un appareil américain sur la Lune depuis plus de cinquante ans et permettre à Astrobotic d’être la première compagnie privée à poser un engin sur la Lune.

En dépit de cet échec, les responsables de la Nasa ont indiqué vouloir continuer à multiplier les tentatives pour accroître leurs chances de réussite. La prochaine sera celle d’Intuitive Machines, en février. Astrobotic elle-même aura une autre chance en novembre avec son atterrisseur Griffin, qui transportera l’astromobile Viper de la Nasa jusqu’au pôle Sud de la Lune.