2023 a été une année lunaire pour les Etats-Unis. Le pays a une nouvelle fois écrasé le marché mondial des lanceurs spatiaux, réalisant 107 vols orbitaux en 2023, loin devant les autres pays dans ce secteur stratégique… notamment grâce à Space X, le bébé d’Elon Musk. A elle seule, la firme du milliardaire a lancé sa Falcon 9 à 96 reprises au cours de l’année, quasiment au rythme de deux par semaine, essentiellement pour poursuivre le déploiement de sa constellation de satellites Internet Starlink.

Space X a également effectué un tir de sa Falcon Heavy, plaçant en orbite le drone spatial militaire X-37B, et effectué deux essais, qui se sont soldés par des explosions, de son lanceur super lourd Starship. Celui-ci doit être utilisé pour refaire atterrir des astronautes sur la Lune lors des missions Artémis. « Pour l’année prochaine, nous voulons augmenter le nombre de vols à environ 12 vols par mois, soit 144 vols », a affirmé le vice-président de SpaceX Bill Gerstenmaier lors d’une audition devant le Sénat américain en octobre.

Plus de lancements chinois

Face la domination américaine, la Chine développe à grand pas son activité spatiale et a réalisé 67 lancements en 2023, contre 64 en 2022, selon Spacenews. Pour son dernier lancement de l’année vendredi, la Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine (CASC) a indiqué sur son site Internet avoir procédé à 47 lancements pour sa seule gamme de fusées Longue Marche en 2023.

La Russie a elle tiré à 19 reprises, dont 17 fois sa fusée Soyouz, essentiellement des satellites pour ses besoins gouvernementaux et militaires ainsi que des vaisseaux Progress à destination de la Station spatiale internationale (ISS), selon le site spécialisé Gunter’s Space Page.

La fusée Electron de la société américano-néo-zélandaise Rocket Lab, un des rares minilanceurs opérationnels, a pour sa part été tirée à neuf reprises. Derrière arrive l’Inde, dont l’agence spatiale Isro a procédé à sept lancements au cours de l’année de ses fusées GSLV, PSLV et SSLV. L’Isro peut également se targuer d’avoir réalisé le premier lancement de 2024, une fusée PSLV lancée lundi à 04H30 GMT ayant mis en orbite un satellite scientifique.

Les Européens à la traîne

L’Europe, en pleine crise des lanceurs, n’a elle effectué que trois tirs en 2023 : les deux dernières Ariane 5 et une fusée Vega. Les Européens espèrent retrouver un accès autonome à l’espace avec le vol inaugural d’Ariane 6, prévu entre le 15 juin et la fin juillet, et le retour en vol de Vega-C à la fin de l’année, après un accident qui l’a clouée au sol depuis fin 2022.

Le Japon a lui aussi effectué trois lancements en 2023, dont un échec pour son nouveau lanceur lourd H-3. L’agence spatiale japonaise, la Jaxa, a annoncé jeudi une nouvelle tentative pour le 15 février.