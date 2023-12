Des collégiens et des lycéens dans un amphithéâtre d’université ? Logique. Attentifs pendant plus d’une heure trente de présentation sur les mathématiques et d’explications sur la théorie de la percolation ? Logique encore. Un jeune mathématicien applaudi comme une rock star et qui checke des élèves et signe des autographes ? Logique toujours. Mais c’était quand même un peu Voyage dans la quatrième dimension lundi dans un amphithéâtre de l’université de Strasbourg dans lequel près de 700 collégiens et lycéens ont écouté avec une extrême attention Hugo Duminil-Copin. Un trentenaire chercheur en mathématiques, lauréat de la prestigieuse médaille Fields 2022. Une distinction qui récompense quatre mathématiciens choisis dans le monde entier pour la qualité exceptionnelle de leurs travaux.

Avec sa présentation « Chill », des applications concrètes, des petits quiz, un vocabulaire accessible et une vulgarisation d’études pourtant très complexes, le chercheur « chamné » qui confie même avoir eu 2 de moyenne en maths alors qu’il était en classe de première, a su capter la jeune assemblée qui a sans hésiter abandonné le téléphone portable.

L’expert des probabilités, de l’aspect mathématique de la physique statistique et auteur de la théorie scientifique de la percolation a donc mené dans la bonne humeur et sous les applaudissements, une conférence « pour démystifier un peu » le monde de la recherche et des mathématiques et de redonner du sens aux mathématiques.

« Chercher des maths en des endroits où on ne les voit pas »

« C’est important d’aller à leur rencontre, le quotidien des chercheurs, de mettre un visage sur une profession, explique à 20 Minutes Hugo Duminil-Copin. Et puis peut-être aussi pour casser certains codes, ceux d’un chercheur qui est forcément hyperintelligent, de voir aussi qu’on rigole et qu’on a des émotions quand on fait des mathématiques, qu’elles sont créatives et intimes. »

En attendant, au travers d’une conférence Hugo Duminil-Copin semble avoir accompli sa mission. « J’aurai bien aimé que cela dure plus longtemps, assure Agathe, élève de terminale au lycée des Pontonniers à Strasbourg. C’est stimulant de chercher des maths en des endroits où on ne les voit pas, partout dans les petites choses du quotidien, à chercher et trouver. » « Ça m’a conforté dans mon choix de faire de la recherche », ajoute une amie.

Attirer les jeunes vers les maths et la recherche, mais comment faire une fois l’exaltation de la conférence passée ? La méthode de Singapour qui sera bientôt pratiquée par l’éducation nationale serait-elle une solution pour remonter le niveau de maths des petits français et susciter l’intérêt ? « L’apprentissage des maths suit essentiellement les trois étapes de Singapour, nous explique Hugo Duminil-Copin. Manipulation, schématisation et enfin abstraction. C’est, en fait, ce que l’on fait nous, mathématiciens et mathématiciennes, toute la journée. C’est important de montrer ça, de ne pas arriver tout de suite avec des énormes formules et PAM ! »

La méthode Singapour « à la sauce française »

« D’un certain point de vue, on donne un uppercut aux élèves, poursuit le chercheur qui est aussi professeur à l’université de Genève et à l’IHES (l’Institut des hautes études scientifiques) à Bures-sur-Yvette. Après, comment on implémente ça dans la méthode de Singapour, ou pas d’ailleurs, ce sont des choses qui dépassent mes compétences. Mais l’idée est que ces trois étapes sont importantes. »

Si Hugo Duminil-Copin peut déplorer une société française qui aurait tendance à « stigmatiser un peu » les maths, « ce truc aride, austère, qui servirait juste à noter les gens », le mathématicien reconnaît toutefois que tout n’est pas bon dans la méthode de Singapour. Elle a aussi « ses petits » défauts : « on a tendance à y obliger un peu les élèves à suivre une certaine voie d’abstraction, ce qui d’un certain point de vue ne respecte pas tellement la pluralité des intuitions mathématiques. » « Et puis la méthode de Singapour gomme parfois un petit peu la créativité, explique-t-il encore. Donc il va falloir trouver un bon équilibre entre cette systématisation qui est intéressante du processus d’abstraction et le fait de laisser la place à l’individu. Elle ne peut pas être importée à l’identique et, ça, les enseignants parviendront à le faire. II va falloir l’adapter, la mettre à la sauce française. »