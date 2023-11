« C’est une bonne journée pour l’Europe spatiale », selon le directeur de l’ESA, Josef Aschbacher. Le lancement inaugural de la fusée européenne Ariane 6 est prévu entre le 15 juin et 31 juillet 2024, a annoncé jeudi l’Agence spatiale européenne (ESA).

La décision fait suite au « succès complet », selon Josef Aschbacher, d’un test critique réalisé le 23 novembre dernier à Kourou, en Guyane française. Il consistait en une mise à feu sur la durée complète d’une mission du moteur Vulcain 2.1, qui propulse l’étage principal du lanceur. La date finale du lancement sera annoncée probablement en mars ou avril 2024, selon Josef Aschbacher.

Décision commune

Le président du CNES, Philippe Baptiste, a précisé qu’une « revue générale de qualification » du lanceur permettra de sécuriser une date précise pour le lancement. Cette revue est en cours et doit se terminer vers avril.

Le feu vert pour le lancement inaugural est le fruit d’une décision commune de l’ESA, d’ArianeGroup – constructeur du lanceur –, et du CNES (Centre national d’études spatiales), qui fournit l’infrastructure du port spatial guyanais de Kourou.

Plusieurs reports

Initialement prévu pour 2020, le premier vol d’Ariane 6, conçu pour affronter la concurrence du lanceur américain Space X, a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19 et de difficultés de mise au point.

Le lanceur doit subir encore deux tests visant à vérifier son fonctionnement en conditions dites « dégradées » : le 7 décembre avec un test du moteur réallumable Vinci de l’étage supérieur, et le 15 décembre avec un test de remplissage de tous les étages, à Kourou. Ces tests visent à « vérifier que la fiabilité et la robustesse de la conception (du lanceur) sont conformes aux attentes », a déclaré Martin Sion, PDG d’ArianeGroup. Josef Aschbacher s’est félicité de ce que « les questions techniques aient été "stabilisées" et le calendrier aussi ».